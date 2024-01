Gloednieuw programma voor Herbert Verhaeghe uit Kuurne bij MENT

Vanaf zondagmorgen 4 februari start West-Vlaming Herbert Verhaeghe met een gloednieuw programma, een variante op ‘Herbert’ dat hij al 12 jaar presenteert op zondagmorgen. Het nieuwe programma heet ‘De Tijdlijn met Herbert’.

Per week is er 1 centrale gast die stilstaat bij de 7 belangrijkste jaartallen uit zijn of haar leven. Dat levert openhartige gesprekken op, waarbij je als kijker de gast écht leert kennen. Er is ook een ‘5-voor-12-moment’. Iedereen heeft er wel zo eentje.. een kantelpunt in het leven. Er werden al opnamens ingeblikt met Frimaut, Bob Savenberg, Rob Peeters en Lissa Lewis. De volgende zondagen zijn onder meer Miguel Wiels, Garry Hagger, Guy Depré, Pat Krimson, Loredana, Davy Gilles, Lisa del Bo, Erik Goossens, Eveline Cannoot, Sabien Tiels, Wim Soutaer en Jelle Van Dael (Lasgo) te gast. (PADI)

Frimout alias Stef Willems (links) met Bob Savenberg. © PADI/Daniël

‘De Tijdlijn met Herbert’ zie je op MENT vanaf nu zondag tussen 10 en 12 uur. Bob Savenberg is de eerste gast.

Lissa Lewis © PADI/Daniël

Rob Peeters © PADI/Daniël