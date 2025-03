Glennis Grace brengt fenomenale Whitney Houston-tribute op 30 november 2025 naar Schiervelde in Roeselare: “Ik neem de mensen mee naar vervlogen tijden”

Begin maart 2025 beloonde een volledig uitverkochte Stadsschouwburg Antwerpen Glennis Grace met meerdere staande ovaties tijdens en na afloop van haar Whitney Houston-tribute. Binnenkort mag ook West-Vlaanderen zich opmaken voor avondje ‘Whitney, a tribute by Glennis Grace’. Op zondag 30 november 2025 strijkt de ‘America’s Got Talent’-finaliste (2018) met haar muzikale eerbetoon neer in Schiervelde Roeselare. Glennis wisselt in deze fenomenale show swingende uptempo hits als ‘How Will I Know’, ‘I’m Every Woman’en ‘I Wanna Dance With Somebody’ op verbluffende wijze af met gevoelige ballads als ‘Run To You’,’Greatest Love Of All’ en uiteraard het onsterfelijke ‘I Will Always Love You’.

In 2018 maakte de wereld dankzij ‘America’s Got Talent’ kennis met de grenzeloze zangcapaciteiten van de Nederlandse Glennis Grace. Ze blies er de jury, het publiek en de miljoenen tv-kijkers een eerste keer omver met haar indrukwekkende versie van de Whitney-classic ‘Run To You’. De toon was meteen letterlijk gezet en de ravissante Nederlandse stoomde helemaal door tot in de finale. “Whitney Houston heeft een ongekend aantal hits op haar naam staan. Ik wil mensen heel graag meenemen naar vervlogen tijden door haar klassiekers opnieuw te zingen. Er zitten echt zoveel pareltjes tussen die nog een keer gehoord mogen worden”, zegt Glennis Grace.

Geruggesteund door deze indrukwekkende prestatie en de lovende commentaren, concerteerde Glennis in oktober 2018 voor het eerst met haar muzikale eerbetoon ‘Whitney, a tribute by Glennis Grace’ in een uitverkochte AFAS Live in Amsterdam. Uit de enthousiaste reacties van het publiek en de lovende recensies na afloop, bleek eens te meer dat de muziek van Whitney Houston de mensen nog altijd in vervoering brengt en Glennis Grace werd door pers en publiek geroemd om haar stemgeluid en bezieling. Door de aanhoudende vraag uit binnen- en buitenland, bracht Glennis Grace de show in 2019 o.a. ook nog in Ahoy Rotterdam en een eveneens uitverkochte Lotto Arena in Antwerpen. Sindsdien keerde de Nederlandse nachtegaal verschillende keren terug naar ons land met dit fenomenale eerbetoon aan de legendarische Whitney Houston. Zo speelde ze al onder andere Kursaal Oostende, Concertgebouw Brugge en Stadsschouwburg Antwerpen helemaal plat. (PADI)

Tickets voor ‘Whitney, a tribute by Glennis Grace’ op zondag 30 november 2025 in Schiervelde Roeselare, zijn nu verkrijgbaar via www.ticketkopen.eu.