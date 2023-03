Glennis Grace brengt fenomenale Whitney Houston-tribute in Kursaal Oostende én Play Zuid in Antwerpen

“Fenomenaal’, “Onwaarschijnlijk straf”, “Wat een stem”, “Whitney is alive!”,…de superlatieven vlogen ‘America’s Got Talent’-finaliste Glennis Grace in 2018 en 2019 om de oren na haar zeer succesvolle Whitney Houston-tributes in Nederland en België (uitverkochte Lotto Arena in oktober 2019). We hebben er even op moeten wachten, maar dit najaar keert de Nederlandse nachtegaal eindelijk terug naar ons land met ‘WHITNEY, a tribute by Glennis Grace’. Play Zuid in Antwerpen mag zich opmaken om op zondag 19 november 2023 dit unieke muzikale eerbetoon te ontvangen. Een dag eerder, op zaterdag 18 november, staat deze verbluffende ode aan de legendarische Whitney Houston in Kursaal Oostende. Glennis Grace neemt het publiek mee naar vervlogen tijden en wisselt swingende uptempo hits als ‘How Will I Know’, ‘I’m Every Woman’ en ‘I Wanna Dance With Somebody’ af met gevoelige ballads als ‘Run To You’, ‘All At Once’, ‘I Will Always Love You’ en ‘When You Believe’.

In 2018 maakte de wereld dankzij ‘America’s Got Talent’ kennis met de grenzeloze zangcapaciteiten van de Nederlandse Glennis Grace. Ze blies er de jury, het publiek en de miljoenen tv-kijkers een eerste keer omver met haar indrukwekkende versie van de Whitney-classic ‘Run To You’. De toon was meteen letterlijk gezet en de ravissante Nederlandse stoomde helemaal door tot in de finale.

Glennis Grace. © PADI/Daniël

Geruggesteund door deze indrukwekkende prestatie en de lovende commentaren, concerteerde Glennis in oktober 2018 voor het eerst met haar muzikale eerbetoon ‘WHITNEY, a tribute by Glennis Grace’ in een uitverkochte AFAS Live in Amsterdam. Uit de enthousiaste reacties van het publiek en de lovende recensies na afloop, bleek eens te meer dat de muziek van Whitney Houston de mensen nog altijd in vervoering brengt en Glennis Grace werd door pers en publiek geroemd om haar stemgeluid en bezieling. Door de aanhoudende vraag uit binnen- en buitenland, bracht Glennis Grace de show in 2019 o.a. ook nog in Ahoy Rotterdam en een eveneens uitverkochte Lotto Arena in Antwerpen. We hebben er sindsdien even op moeten wachten, maar in november 2023 komt de Nederlandse nachtegaal eindelijk terug naar ons land met dit fenomenale eerbetoon aan de legendarische Whitney Houston. Glennis neemt het publiek mee naar vervlogen tijden en wisselt swingende uptempo hits als ‘How Will I Know’, ‘I’m Every Woman’ en ‘I Wanna Dance With Somebody’ af met gevoelige ballads als ‘Run To You’, ‘All At Once’, ‘I Will Always Love You’ en ‘When You Believe’’. (PADI)

Tickets voor ‘WHITNEY, a tribute by Glennis Grace’ op zaterdag 18 november 2023 in Kursaal Oostende en zondag 19 november 2023 in Play Zuid in Antwerpen, zijn nu verkrijgbaar via ticketkopen.eu