Glenn Thienpondt: “Ik heb het gevoel dat ik van nul moet herbeginnen”

Vandaag – woensdag 5 januari – blaast Glenn Thienpondt uit Gent 32 kaarsjes uit. Deze Vlaamse zanger heeft een slecht 2021 achter de rug. Vorig jaar – op zijn verjaardag – lag zijn moeder Nadine in coma door corona. Zij overleed op 23 januari 2021. Enkele maanden laten liep zijn huwelijk spaak en ook dat was een zware domper, waar hij nog niet van bekomen is. Toch kijkt Glenn positief naar de toekomst. Hij hoopt vooral in 2022 veel te mogen optreden, alhoewel hij door corona één iets beseft: “Ik heb het gevoel dat ik van nul moet herbeginnen”.

“Ik ben al zeven jaar bezig met muziek, maar op professioneel vlak nog maar twee jaar. Hoe alles begon? Heel mijn familie is muzikaal. Mijn pa is ook zanger-muzikant, ik ging mee naar optredens. Wijlen Frans Babbelaar zei dat ik mooi kon zingen. Ik mocht optreden tijdens een kermis die hij organiseerde. Daarna mocht ik gaan helpen op de Gentse Feesten op de Korenmarkt. Zanger Christoff trad daar op. Het voorprogramma van Christoff was ziek. Frans vroeg of ik wilde zingen, en zonder de minste voorbereiding begon ik een eerste keer op te treden. Ik vond dat heel plezant. Ik moest ooit optreden voor het carnaval in Sas-van-Gent in Nederland. Iemand van een platenfirma vroeg of ik eens een single wou opnemen. Ik besloot van dat te doen. Mijn allereerste single ‘Dans vanavond met mij’ bracht ik uit op mijn trouwfeest op 7 juli 2018. Dat was super. Op 14 februari 2019 kwam ‘In jouw ogen staat geschreven’ uit, geschreven voor mijn vrouw. De zomersingle van 2020 was ‘Door jou’. Daarna volgden ‘Dans met mij’, ‘Zag ik jouw eerder (zomersingle 2021), de partymix ‘Ik verscheurde je foto’ en de laatste ‘Maak me met je glimlach blij’. En toen kwam corona, met veel annulaties. Ik heb precies het gevoel dat ik door corona terug vanaf nul moet herbeginnen. Ik hoop echt waar dat dit goed komt. Ik investeerde immers twee jaar redelijk veel in singles en de optredens verliepen goed, maarja…toen werd het stil door corona. Ik hoop de draad heel vlug terug te kunnen opnemen.”

Glenn Thienpondt: “Mijn artiestennaam is ook mijn echte naam. Iedereen kent mij nu al met deze artiestennaam.” © PADI

Staat er in de komende maanden terug een nieuwe single op het programma?

Glenn: “Ik zou dat heel graag willen doen, maar ik ben eerlijk: financieel lukt mij dat nu niet. Ik zit in een scheiding, heb dus andere financiële zorgen. Dat is de waarheid.”

Wat wil je in 2022 dan toch nog bereiken?

Glenn: “Ik wil de kans krijgen om mijn carrière verder uit te bouwen. Ik hoop ook dat ik dit jaar toch nog een nieuwe single kan uitbrengen. Sponsoring vinden, de tijden zijn daar niet zo rooskleurig voor. Ik moet dus eerst zelf zorgen om extra centjes te verdienen en pas dan kan ik een nieuwe single uitbrengen. Maar wees gerust, ik doe mijn best dat mijn publiek mij niet vergeet.”

Voor platenfirma’s is het ook geen rooskleurige tijd, want ook deze firma’s hadden het moeilijk in coronatijden, en blijven het moeilijk hebben. Alweer pech voor je?

Glenn: “Dat klopt, maar voor corona was het ook niet gemakkelijk om bij een platenfirma binnen te geraken. Weet je, ‘Tien-om-te-Zien’ was in augustus 2021 één keer terug te zien op tv. Zo leuk. Spijtig dat ze toen terug de ‘oude garde’ qua artiesten aan bod lieten komen, maar geen aandacht schonken aan nieuwe artiesten. Toen ik klein was, ben ik – samen met mijn ouders – als klein manneke gaan kijken op ’t strand van Blankenberge. Ik heb dus ook wel een band met ‘Tien-om-te-Zien’.”

Glenn begint al met ‘t opruimen van de kerstartikelen. © PADI

Waarom moeten de mensen op muzikaal vlak van je houden? Voor je stem? Je sterke teksten?

Glenn: “Ik ben een spontane jongen. Ik amuseer mij op het podium. Ik opteer voor ambiancemuziek, maar ik kan ook de gevoelige snaar raken. Ik ben een échte Gentenaar, dat zijn volksmensen en dus geniet ik van onder de mensen te zijn. Dàt is Glenn Thienpondt, de zanger die bij aankomst naar iedereen goeiedag gaat zeggen.”

Op 23 januari 2021 overleed je moeder aan corona. Ze werd pas 60 jaar. Hoe tekende je dat?

Glenn: “Mijn mama was mijn àlles, mijn God. Dat was een groot verlies, nu nog altijd. Had ik problemen, dan was mijn moeder er altijd voor mij. Dat gemis is zo groot. Moest het mogelijk zijn, dan haal ik ze direct terug…”

Waar wil je binnen vijf jaar staan?

Glenn: “Ik wil optreden op een Schlagerfestival voor heel veel mensen. Dat is een droom, het kan zijn dat ik blijf dromen of dat het mogelijk wordt. Ik knok al twee jaar, maar ik blijf knokken. Ik doe het veel te graag. Zingen is mijn uitlaatklep. Kan ik zingen, dan ben ik precies een klein kind als ik ergens mag gaan zingen, het is precies of ik als kind naar een speeltuin mag gaan. Maar weet één iets: ik blijf knokken. Glenn Thienpondt zal niet zomaar opgeven, zeg dat ik het heb gezegd.” (PADI)