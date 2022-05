Glenn Thienpondt brengt eerbetoon aan zijn moeder met nieuwe feestsingle ‘Dansen door de nacht’

Eindelijk het mag weer, we mogen weer dansen, we mogen weer feesten én dat een hele nacht lang. Denk aan zomer, denk aan genieten, denk aan feest met vrienden. Wat twee jaar lang een sprookje leek is opnieuw de realiteit. We mogen terug leven volgens ons Vlaams DNA: samen genieten, leven en feesten. Je hoort het in ‘Dansen Door De Nacht’ van Glenn Thienpondt aan het strand, met een Griekse tune die je meteen laat voelen dat de zomer in aantocht is.

Met zijn nieuwe single zingt Glenn Thienpondt een moeilijke periode van zich af, waarbij hij deze single wil opdragen aan zijn overleden moeder. Net daarom dat Glenn op Moederdag uitpakte met een feestsingle, het is net dat wat zijn grootste liefde in zijn leven zijn ‘mama’ zou wensen: volop genieten van het leven. ‘Dansen Door De Nacht’ is een productie van Artsounstudio, Jean-Pierre Kerkhofs, tekst & backings Wendy D’Joos.

Glenn is een echte Gentenaar. Hij is er geboren, houdt van feesten en hij is een op en top levensgenieter. Hij proefde al van de muziek op jonge leeftijd. Hij speelde in een aantal drumbands en vond de weg via zijn muzikale familie, richting het podium. Als trotse Gentenaar mocht hij het voorprogramma verzorgen van Christoff op de Korenmarkt tijdens de Gentse feesten. In 2016 mocht hij ook al de prinsenmuts als Prins Carnaval van België opzetten, zijn garantiecertificaat voor feest. Scoren is durven, Glenn Thienpondt ging in 2018 achter de microfoon staan van Artsoundstudio en bracht sindsdien een aantal succesvolle singles uit. Hij wist zich te omringen met mensen die geloofden in de ingeslagen weg, hem steunden tijdens de moeilijke dagen, maar er ook voor hem zijn dat hij kan uitpakken met dat waar zijn hart vol van is: muziek! (PADI)

De nieuwe single is te downloaden via alle grote streamingsplatforms. Info: 0475 79 33 53 (St-Entertaincompany)