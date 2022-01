Glenn Robbins organiseert een ‘wintereditie’ met Vlaams talent in een loods in Kanegem

Fans van Glenn Robbins én ook van Vlaamse muziek houden best zondag 23 januari vrij, want vanaf 11.30 uur ben je welkom in een loods in de Kleine Ruiseledestraat 2 in Kanegem voor eerst een warme maaltijd, gevolgd door een muzikale namiddag met optredens van Michael Angelo, Andy Summer, Dimi zingt Hazes én natuurlijk ook Glenn Robbins die tijdens zijn optreden ook zijn nieuwe single ‘Geheimen Overboord’ zal voorstellen.

Op zondag 27 juni 2021 organiseerde Glenn, samen met zijn partner Lieven Geldhof, een ‘zomereditie’ met singlevoorstelling in hun eigen tuin in de Kleine Ruiseledestraat 1 in Kanegem. De zon was van de partij, de barbecue was lekker, het publiek kwam langs én ook de artiesten waren present, waaronder Greg en Suzy Marrel. Ook Samira uit de regio Antwerpen was present om na 30 jaar (!!!) nog eens op het podium te staan, samen met Glenn waarmee ze begin de jaren negentig nog ‘Veel te mooi’ van Erik & Sanne zong. Glenn maakte van deze gelegenheid gebruik om ook zijn nieuwe single ‘Lekker Swingen’ voor te stellen. Dit was zijn tweede single, want daarvoor bracht hij al ‘Route van je hart uit’. “Ik begin er een gewoonte van te maken om ook een optreden te koppelen aan de lancering van een nieuwe single”, glimlacht Glenn bij hem thuis in zijn bureau. “Na de lancering van ‘Lekker Swingen’ viel alles mee qua optredens, alhoewel ook corona verder wat roet in het eten gooide. Gelukkig kon ik rekenen op de steun van heel wat radio’s, die mijn nieuwe nummer in rotatie plaatsten.”

Tijdens je vorige singlevoorstelling zei je dat je ging samenwerken met Samira en dat er een single ging volgen. Daar blijft het nu toch al vele maanden heel stil rond?

Glenn: “Dat klopt, maar toch zijn we achter de schermen daarmee bezig. We zoeken een juist tijdstip om iets te brengen. We zoeken ook een goede studio uit. Er komt zeker dit jaar iets uit. Wees maar gerust, we zijn er stilletjes mee bezig.”

Een nieuwe single in deze coronatijden. Bewust gedaan?

Glenn: “Je mag niet te lang wachten tussen twee singles. Wacht je te lang, dan verdwijn je in de vergeethoek. Ik dacht eerst aan een kerstsingle, maar zo’n nummer is tijdsgebonden en heel beperkt qua promoperiode. We besloten dan maar van een cover op te nemen. ’t Is een bestaande Zuid-Afrikaanse songs. De titel is ‘Geheimen Overboord’. Naar de buitenwereld verzwijg ik mijn privé. Ik heb lang gewacht om te zijn wie ik moest én vooral wie ik wilde zijn. Je hebt geheimen die je wilt vertellen, maar je kan en wilt ze niet vertellen. Daarop is het nummer gebaseerd. Wendy D’joos slaagde goed erin om dat autobiografische erin te werken, zonder te focussen op m’n echte ik.”

Welke plannen heb je nog in 2022?

Glenn: “Ik doe eind augustus terug een zomereditie en wellicht opnieuw in onze tuin. Lieven en ik denken zelfs aan een klein festival, misschien zelfs twee dagen. We zouden uitpakken met twee grote namen per dag, maar niets staat al vast. We wachten nog af hoe het evolueert met corona en met al die varianten.”

Vorig jaar begon je ook met je eigen platenlabel. Verloopt alles naar wens?

Glenn: “Met JRS Music Factory zit ik al aan plug drie. Na Djo, Nayanka (achtjarig meisje uit Passendale, padi) ben ik nu bezig met het nieuwe nummer van Daniël. In de toekomst zal ik nog mensen pluggen. Enkel pluggen, ik doe geen managementen. Sorry, maar ik ben ook niet van plan om van iemand manager te worden. Ik weet dat mijn namen nog niet allemaal zo bekend zijn, maar dat hoeft niet direct. Ik moet niet het grootste label van ons land worden. Ik wil gewoon mij in m’n vrije tijd bezig houden met muziek, artiesten tevreden maken en volop in de aandacht krijgen..” (PADI)

Zondag 23 januari in de loods in de Kleine Ruiseledestraat 2 in Kanegem. Vanaf 11.30 uur hoofdgerecht en dessert, vanaf 14 uur shownamiddag met Michael Angelo, Andy Summer, Dimi zingt Hazes en Glenn Robbins. Toegang: 16 euro (maaltijd en show), 10 euro (enkel show, vanaf 13 uur welkom). Info en reservatie via 0472 90 22 12 – info@glennrobbins.be.