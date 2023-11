Glenn Hebbrecht uit Lochristi stond, samen met ‘broer’ André Hazes, op het podium van Ahoy om “Zij Gelooft In Mij” te zingen

De 30-jarige Glenn Hebbrecht uit Lochristi beleefde een onvergetelijke avond tijdens het concert van André Hazes in Ahoy (Rotterdam). Trouwe fan Glenn werd tijdens de show op een bepaald moment uit de Golden Circle gepikt om op het podium plaats te nemen. André zei dat Glenn ‘op hem gelijkt’. Hij vroeg ook of hij kon zingen, waarna ze samen ‘Zij Gelooft In Mij’zongen. Voor Glenn was dat een unieke gebeurtenis dat hem nog heel lang zal bijblijven.

Glenn (6 mei 1993) zag het levenslicht in Edegem (Antwerpen). In 2008 verhuisde hij met zijn ouders naar Lochristi, waar hij nu nog altijd woont, samen met zijn vrouw Melissa en hun achtjarig dochtertje Chloé. “Sinds 2018 ben ik fan van André”, vertelt Glenn. “Ik had door mijn ADD een zware gokverslaving, die vaak uit de hand liep. De muziek van André maar ook zijn levenspad deden mij op een bepaald moment inzien dat ik betere keuzes moest maken. Ik kan mij op persoonlijk vlak enorm aan hem spiegelen. Vroeger zeiden mensen al dat ik wat op hem geleek, zonder dat ik dat zelf besefte. Vanaf 2020 veranderde ik onbewust mijn haar. Ik deed mijn lange baard wat korter. Ik volgde de nieuwe modetrend qua kapsel. Toen kwam nog meer tot uiting dat ik op André geleek.”

André, Glenn en zijn echtgenote Melissa.

“Voor zijn burn-out had ik al tickets voor een vijftal concerten, maar die konden niet doorgaan. Ik begon via sociale media en via andere kanalen verder André te volgen en hoopte zo toch eens naar één van zijn concerten te kunnen gaan. Mijn vrouw en ik stonden maar liefst acht uur op wacht tijdens ‘Tien-om-te-Zien’ in Westende, maar we konden hem toch niet spreken. We stonden wel op de eerste rij voor zijn soundcheck. We deden een nieuwe poging bij Zomerhit in Blankenberge. Daar konden we hem een eerste keer spreken en poseerde hij bij ons voor de foto.

Onvergetelijk!

Eind augustus jl. waren we ook van de partij op zijn show in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Het was zalig om hem daar te zien zingen. Door de enorme beveiliging geraakten we niet bij hem. Begin september jl. waren we terug van de partij in Koekelare. Hij gaf terug een schitterende show, maar een foto lukte niet. Hij zag mij wel staan tijdens dit concert en stak eens zijn hand op. Door mijn mama kwamen we dan toevallig bij Play4 in Antwerpen terecht, waar hij die avond bij Gert Verhulst in het tv-programma zat. Samen met mijn moeder en vrouw reden we naar daar. Door de korte ontmoetingen vooraf herkenden Djarno en André bij hun aakomst ons nog. Hij zei dat we even moesten wachten, waarna we na een interview dat hij voor jullie krant gaf ook even met hem op de foto konden prijken. Ik kon ermee praten en toonde mijn nieuwe tattoo ‘Ik Leef Mijn Eigen Leven’ op mijn ribben. Dezelfde tekst heeft André ook op zijn ribben staan. Waarom ik dat daar bij mij zette?”, herhaalt Glenn onze vraag. “Daar zijn twee redenen voor: dit is een lied waar ik enorm naar leef en dit volgens mijn waarden en normen, en niet zoals anderen zouden willen dat ik leef.

André en Glenn © PADI

Dit is ook één van de eerste liedjes van André die zo belangrijk zijn voor mij. Tegen hem kon ik ook vertellen dat ik op maandag 4 december een afspraak heb met Inksane in Roeselare. Ik laat zijn portret op mijn kuit tatoeëren. Hij was heel enthousiast. Ik beloofde dat ik mijn tatoeage aan hem zal laten zien bij zijn volgend optreden op zaterdag 16 december in Hasselt. Ik zag hem ook nog eens in De Mast in Torhout. We stonden al om 15 uur hem op te wachten en om 19 uur lukte het om erbij te staan. Vorige week maandag mochten we dan weer naar zijn pré party – rehearsal voor Ahoy in Zoetemeer gaan, samen met 600 andere genodigden. Toen kreeg ik van hem een hand terwijl hij op het podium stond.”

“En dan volgde zijn groots optreden in Ahoy zelf. Van ‘s morgens was ik al bezig met mijn juiste outfit en haar. Om 14 uur ben ik, samen met mijn vrouw en vader, vertrokken om zeker vooraan te kunnen staan. We zaten in de Golden Circle en eens de deuren open konden we probleemloos vooraan aan het podium staan. Ook nu werd ik terug aangesproken door mensen die dachten dat ik zijn broer was. Ik mocht met hen poseren en deed dat ook”, lacht Glenn. “Ik dacht dat de kans klein was dat André mij zou zien tussen al dat volk. Het kwam dus als een complete verrassing aan toen hij met mij begon te praten omdat ik zogezegd op hem gelijk. Hij nodigde mij uit op het podium. Hij vroeg naar mijn woonplaats en stelde zich de vraag of zijn vader eens ‘vreemd’ was gegaan. Hij sprak over ‘broer’ en vroeg of ik kon zingen. We zongen dan samen ‘Zij Gelooft In Mij’. Wat een onvergetelijk moment! Eens terug op mijn plaats, zat ik nog in een roes. Ik besefte niet wat er mij was overkomen. Toen ik Ahoy verliet, kreeg ik zoveel felicitaties en zag ik zoveel filmpjes op sociale media opduiken. Later kwam hij buiten met zijn vrouw Monique en zoon. Een foto kon niet en dat snap ik. Hij draaide wel zijn venster naar beneden, zodat ik hem nog eens kon bedanken voor dit onvergetelijk moment. Hij zei: “Graag gedaan, tot de volgende!” We zijn er terug bij in Hasselt en voor volgend jaar hebben we al tickets voor Capitole Gent en Kursaal Oostende”, besluit Glenn, die zo dankbaar is dat hij zoiets kon meemaken. “Ik leerde ook andere fans kennen, waaronder Martin die ook nog de vader van André Hazes kende. Hij gaf mij al vaak tips. Ik heb hem zo dankbaar.” (PADI)