Glen Van Parys brengt nieuwe single ‘Neem mijn hand’ uit en trouwt met zijn partner Sam

Eind januari of misschien wel begin februari brengt Glen Van Parys uit Ruiselede zijn derde single ‘Neem mijn hand’ uit. De 31-jarige zorgkundige en animator in het Woonzorgcentrum Sint-Jozef in Ruiselede veroverde alvast al de hand van één iemand, namelijk van zijn partner Sam Gunst waarmee hij al zeven jaar samen is en waarmee hij op zaterdag 14 mei in het huwelijksbootje stapt in Ruiselede.

Glen is al vijf jaar op een ‘professionele’ manier bezig met de uitbouw van zijn carrière, alhoewel hij door corona ook vaak stil lag en de singles elkaar niet direct opvolgden zoals hij had gehoopt. “Ik voel dus aan dat ik telkens vanaf nul moet herbeginnen”, zucht Glen, die toch de hoop niet opgeeft maar verder blijft werken aan eigen muziek. Inderdaad, eigen nummers, geen cover, daar focust Glen zich op. “In september 2018 bracht ik het nummer ‘Morgen’ rond dementie uit, samen met de steun van Ingeborg. Door haar bekendheid kreeg ik heel veel respons op deze song”, vertelt Glen in zijn gezellige woning in Ruiselede. “In april 2019 kwam ‘Jouw alleen’ uit, een nummer dat werd geschreven door Kato, bekend van The Starlings. Na twee rustige songs wilde ik eens met een up-temponummer uitpakken. Met ‘Neem mijn hand’ ben ik daar wel in geslaagd, al zeg ik het zelf.”

Na april 2019 werd het op muzikaal vlak stil. De reden? “Samen met mijn partner kocht ik een huis dat we volledig hebben gestript. Daarna was corona daar en dan werd ik volledig opgeslorpt door mijn werk. De derde single stond dan gepland om eraan te beginnen, maar ik mocht de studio niet binnen wegens inderdaad het coronavirus. Eind de zomer van 2021 mocht ik gaan inzingen bij Double Eight Studio in Gent. Bij ‘Morgen’ klikte dat direct tussen ons. Zij begrepen het thema dementie. De nieuwe single ‘Neem mijn hand’ is een liefdesverhaal. Mensen moeten vechten voor elkaar, niet elkaar loslaten. Mensen moeten laten weten dat we er voor elkaar zijn. Dit liedje is qua stijl meer mijn ding. ‘Morgen’ ging over een boodschap, namelijk dementie. ‘Jouw alleen’ was een traag liedje, maar nu is het een uptempo. Ik hoop dat het aanslaat en dat mijn naambekendheid stijgt. Ik ben er alvast van overtuigd dat het een goed nummer is. ’t Is vooral een liedje dat blijft hangen. De mensen die het al konden beluisteren, geven toe dat je het na enkele uren nog meezingt.”

Glen brengt eerst een single uit en daarna trouwt hij met Sam. 2022 kan al niet meer stuk, want hij trouwt inderdaad op zaterdag 14 mei in Ruiselede met de liefde van zijn leven Sam Gunst (29). Daarna volgt het feest in Roeselare. Alvast namens ons succes met de nieuwe single én daarna ook met het huwelijk. (PADI)

De nieuwe single zal te downloaden zijn via alle grote streamingsplatforms.