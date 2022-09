Gio Vano viert zijn 31ste verjaardag met grootse show in De Klokkeput in Eernegem

Op zaterdag 1 oktober viert Gio Vano alias Giovanni Vandendriessche uit Handzame zijn 31ste verjaardag in De Klokkeput in Eernegem. Niet enkel Gio Vano zal op het podium staan, maar ook Margriet Hermans, Laura Lynn, Sam Gooris tot zelfs Corry Konings. De zaal met 567 mensen is praktisch uitverkocht!

“Het gaat heel goed met mij”, glundert Gio Vano. ‘Het is druk. Vooral die combinatie van zingen met mijn vaste job als zelfstandig voeger is niet te onderschatten. Ik had een heel mooie zomer, met zo’n 37 optredens. Leuk hé! In het najaar is het wat rustiger, maar voor volgend jaar zit ik nu al aan 70 optredens. Dat is heel positief. Ik sta nu ook op heel mooie affiches. Ik deel affiches en sta dus tussen Johny Logan, Christoff, André Hazes, Mart Hoogkamer, Sergio, Bony M. Dankzij Harald Van den Brande en Guillaume Canesse van The Booking Agency heb ik in een korte tijd veel bereikt. Ik sta ook vaak op het podium van zaal Owla in Brugge. In februari ga ik op tournee met Johny Logan in Duitsland. Het klinkt allemaal mooi, maar het is wel keihard werken. Ik bedel niet voor optredens. De organisatoren bellen altijd zelf. Ik ben nog altijd blij dat ik begon te zingen, maar soms vloek ik ook wel eens op die muzikale wereld. Dan ben ik blij dat ik even terug kan keren naar mijn vaste job, dat maakt m’n hoofd vrij. Constant bezig zijn met optredens, liedjes instuderen, nieuwe nummers zoeken, enz. Dat is voorlopig nog niet aan de orde. Ik blijf het dus nog een tijdje combineren. Ik ben toch al van de onderste naar de middelste trede van de muzikale ladder geklommen. Ik doe het op mijn manier, rustig aan, maar we geraken er wel.”

Gio Vano, samen met zijn vrouw en kinderen. © PADI/Daniël

Op 20 september was Gio Vano jarig. Omdat de zaal niet meer vrij was, kan hij pas op zaterdag 1 oktober zijn verjaardag vieren in het bijzijn van zijn fans. Die avond stelt Gio Vano zijn nieuwe single voor. “Het wordt iets anders, een beetje in de stijl van Metejoor”, verklapt hij. Tijdens de avond zijn er optredens van Margriet Hermans, Laura Lynn, Sam Gooris, Jordy Vannett, Ziva, Salim Segers, Danny Diëgo, Youston en Corry Konings. Natuurlijk zingt Gio Vano eveneens méér dan één liedje. De presentatie is in handen van Peter Fargo. (PADI)

Tickets en info: 0493 33 40 93 – www.thebookingagency.be