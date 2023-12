Gio Vano uit Handzame zingt op een wondermooie manier ‘Een Vrolijk Kerstfeest’

We zitten in de mooiste tijd van het jaar en dat is zanger Gio Vano uit Handzame ook niet vergeten. Hij besloot immers ook een kerstliedje op te nemen. Zijn song heet ‘Een Vrolijk Kerstfeest’.

Zijn kerstwensen brengt hij op zijn eigen manier over. Al zingend wenst Gio Vano de mensen ‘Een Vrolijk Kerstfeest’ toe. Deze kerstster is ook klaar om de hemel én de radio te veroveren. Geniet van de komende eindejaarsdagen en zing mee, samen met Gio Vano, met het aanstekelijke ‘Een Vrolijk Kerstfeest’. Dit nummer is een productie van Lex De Groot van LDG Produkties. (PADI)

Info: info@entertaincompany.be – gio-vano@hotmail.be