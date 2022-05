Gio Vano uit Handzame lanceert nieuwe single ‘Ik Kan Je Niet Vergeten’

Vrijdag 6 mei is een belangrijke dag voor Gio Vano uit Handzame, want de zanger brengt zijn nieuwe single ‘Ik Kan Je Niet Vergeten’ uit, een song al bekend van Mart Hoogkamer.

De kans dat je Gio Vano per toeval kan horen is vrij groot. Geen bouwwerf of stelling is immers veilig voor zijn heldere, krachtige stem. Gio Vano is in het dagelijks leven immers een bouwvakker, een echte ‘familyman’ én een geboren entertainer. Hij raakt met zijn stem het diepste van je hart tijdens één van zijn heerlijke ballades én zorgt even later voor een onblusbare vuurzee van ambiance. Gio Vano staat gelijk voor stijlvolle ambiance met grote klasse gebracht. De zanger brengt in zijn repertoire de meest uiteenlopende stijlen, waardoor iedereen zich aangesproken voelt, onmiskenbaar herkenbare songs, een snuifje nostalgie, aangevuld met een eigen repertoire met als kers op de taart een krachtig stemgeluid.

‘Ik Kan Je Niet Vergeten’: hoe warm, teder en zacht de liefde kan zijn, hoe koud en kil het resultaat is van één misplaatst woord of een foute uitspraak op het verkeerde moment. De deur slaat dicht, weg is de liefde van je leven. Het enige wat rest zijn herinneringen en heel veel hoop. Hoop, dat je ooit die zalige tijd kan herbeleven, dat je de grootste liefde ooit weer kan omarmen. Dàt gevoel, de koesterende hoop, het verlangen naar beschrijft Gio Vano in zijn nieuwe single. Je voelt het in de song aan zijn krachtige en tegelijk tedere stem. Gio Vano raakt je, laat je voelen hoe diep het verdriet zit én hoe groot de hoop is op een nieuwe kans. Gio Vano trekt letterlijk alle stemregisters open in deze song ‘Ik Kan Je Niet Vergeten’, omdat de liefde elke kans verdient! (PADI)

Info: 0475 79 33 53 – info@st-entertaincompany.be – Boekingen: info@giovano.be