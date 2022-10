Gio Vano uit Handzame is ‘Verliefd Op Het Leven’

Als je in West-Vlaanderen toevallig langs een bouwwerf passeert en je hoort een jongeman prachtig zingen dan zou dat wel eens Gio Vano uit Handzame kunnen zijn.

Hij is namelijk een echte bouwvakker en zelfs daar kan hij het niet laten om af en toe te zingen. Want buiten zijn prachtige gezin, is zingen zijn leven. Overal waar hij optreedt, wordt hij meteen opgemerkt door zijn prachtige stem waarmee hij moeiteloos uithaalt, maar ook zeer ingetogen kan zingen. Vandaag geeft Gio Vano met “Verliefd Op Het Leven” een nieuwe wending aan zijn muzikale parcours. “Verliefd Op Het Leven” is een vrolijk nummer met een positieve boodschap en een uptempo beat. (PADI)

De single is te downloaden via de grote streamingsplatforms.