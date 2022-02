Gezellig ‘dinner by candle light’ in Salons Ter Velde in Zedelgem

Chef Benjamin van Salons Ter Velde in Zedelgem had een lekkere maaltijd klaargemaakt.

Van zodra de inwendige mens versterkt was, kon het muzikale feest beginnen. Er mocht voor de eerste keer weer worden gedanst. Sabine had geen moeite om het publiek op de dansvloer te krijgen. Tijdens de pauze mocht Shancy met succes nog enkele liedjes brengen. Na de pauze was het Bandit die met zijn repertoire het publiek mocht vermaken. Op het einde was iedereen het erover eens dat het een geslaagde muzikale dag was geworden. De volgende afspraak is donderdagmiddag 10 maart met optredens van Herbert en Guy Neve. Info en reservatie: www.salonstervelde.be. (PADI – foto’s Daniël)