‘Geubels gaat in bad’ ging in première in Capitole in Gent

Op donderdagavond 2 februari vond in de Capitole in Gent de première plaats van de nieuwe zaalshow ‘Geubels gaat in bad’.

Jasper Posson nam het voorprogramma voor zijn rekening. Jasper Posson is een Vlaamse comedian uit Antwerpen en het was meteen een schot in de roos. Hij had vanaf zijn eerste woorden het publiek aan zijn kant. Goed nieuws voor zijn fans, want dezelfde Jasper staat op zaterdagavond 6 mei met zijn show ‘Vastbenoemd’ in Theaterzaal Biekorf in Brugge.

Vijftien minuten later was het podium voor de enige échte Philippe Geubels. In zijn badjas en zittend op de rand van zijn bad was het ook meteen raak. Op zijn eigen toontje schudde Philippe anderhalf uur aan één stuk de ene na de andere mop uit zijn mouw. De ene was al ludieker of meer erotisch gepimpt dan de andere. Wat we wel zagen, is dat de interactie met het publiek vanaf het eerste woord erop was. Welke moppen Geubels allemaal zei? Sorry, dat verklappen we niet. Dit najaar zijn er extra show gepland en zijn er extra tickets beschikbaar. Dit voorjaar zijn al veel zaalshows uitverkocht, zodat er nog heel veel mensen Geubels aan het werk moeten zien én vooral op de rand van zijn band moeten zien zitten. Alles al vertellen, zou dus heel jammer zijn. Maar één iets is een feit: ‘Geubels gaat in bad’ is een formidabele zaalshow. Wie één kaartje kocht, zal er nadien geen spijt van hebben. Of toch nog dit: toen Geubels dan toch plaatsnam in zijn bad waren zijn laatste woorden: ‘En nu wil ik dat jullie vertrekken.” Dat was dan ook het einde van een prachtige avond vol comedy. Proficiat Philippe én ook Comedyshows.be om in dat concept te geloven. (PADI & Christophe)

De 21 shows zijn praktisch uitverkocht. In het najaar volgen er nog meerdere shows. Zie: www.comedyshows.be