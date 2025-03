Get Ready! neemt afscheid met unieke fan experience op ‘I love the 90s – The party’

Vlaanderens meest geliefde boysband Get Ready! neemt op zaterdag 26 april voorgoed afscheid van het publiek met een optreden tijdens ‘I Love the 90s – The party’ in Hasselt. Ter ere van hun dertigjarig bestaan en als eerbetoon aan hun overleden bandlid Glenn, brengen Jimmy Samyn, Koen Bruggemans en Jean-Marie Desreux nog een laatste keer hun grootste hits. Dit wordt een moment van muziek en dierbare herinneringen. De band wil dit bijzondere moment niet onopgemerkt voorbij laten gaan en biedt hun fans een exclusieve fan experience in de Trixxo Arena aan. Deze ervaring bevat tal van extra’s, waaronder een vertoning (compilatie) van het legendarische Get Ready!-concert in Vorst Nationaal uit 1997 en een fotomoment met de band. Fans die nog een laatste keer live willen genieten van Get Ready! en persoonlijk afscheid willen nemen, kunnen terecht op 26 april in Hasselt.

‘I Love the 90s – The party’ staat al jaren garant voor een spetterende avond vol dans, muziek en nostalgie, maar het is vooral een viering van iconische artiesten en hits die een onuitwisbare stempel op de jaren 90 hebben gedrukt. Dit jaar wordt dat meer dan ooit onderstreept met een speciaal eerbetoon aan Get Ready! en Glenn De Gendt. Een laatste groet, een laatste keer knallen, en vooral een diepe buiging voor de grootste Belgische boyband aller tijden. Het optreden biedt zowel de fans als de groep zelf de kans om afscheid te nemen van elkaar, van Glenn, maar tegelijk ook mooie herinneringen op te halen aan een fantastisch tijdperk.

Speciaal voor de fans heeft de organisatie samen met de band een unieke ervaring gecreëerd: een exclusieve vertoning (compilatie) van het legendarische Get Ready!-concert uit 1997 in Vorst Nationaal, voorafgaand aan I love the 90s – The party. De experience omvat ook een welkomstdrankje, een golden circle-ticket voor de party, een Q&A én fotomoment met de groep. Een mooie gelegenheid voor de fans om zichzelf onder te dompelen in de nostalgie en het erfgoed van de band te vieren. Ook de groep zelf kijkt uit naar een laatste ontmoeting met de fans, aldus Koen: “Wat begon als een droom, werd dankzij jullie een avontuur van 30 onvergetelijke jaren. Jullie waren erbij van de eerste noot tot het laatste applaus. Samen schreven we herinneringen, dansten we door de tijd, we genoten en maakten elk moment uniek. We’ll do it one last time! Bedankt voor alles!”

Exact dertig jaar geleden (1995) richtten Jimmy Samyn, Glenn De Gendt, Jean-Marie (JM) Desreux en Koen Bruggemans Get Ready! op en groeiden in korte tijd uit tot een van de grootste muziekfenomenen van Vlaanderen. De hits ‘Diep’, ‘Laat’, ‘Marjolijn’ en ‘Vuur’ bezorgden hen een iconische status in de Belgische popgeschiedenis en tot op heden worden hun nummers luidkeels meegezongen. Het bewijst dat Get Ready! de jaren 90 overstijgt en nog steeds diep verankerd is in het collectieve geheugen.Tijdens hun optreden op ‘I Love the 90s- The party’ zullen deze tijdloze hits uiteraard niet ontbreken en met het grootste respect voor Glenn gebracht worden. (PADI)

Get Ready! is de laatste naam die wordt toegevoegd aan de line-up van’ I love the 90s – The party’. Ze sluiten zich aan bij eerder aangekondigde artiesten als Paul Elstak, Alcazar, Natalia, Virtual Zone, Absolom, DJ Fiocco, The Sunclub, Astroline, Natural Born Deejays, C&C Music Factory en DJ Ward. De Get Ready! fan experience start om 18:00 uur in de Trixxo Arena. Ticketkopers met een speciaal Get Ready! fan ticket zijn vanaf dat moment welkom. Een week voor het event ontvangen zij per e-mail alle praktische informatie en exacte timings. Fans die eerder al een ticket voor I love the 90s kochten, maar het liever inruilen voor het Get Ready! ticket, kunnen mailen naar info@ilovethe90s.be