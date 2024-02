Geslaagde première voor ‘De Padelburen’ – met drie (!) West-Vlamingen in de cast: “Alles staat of valt met de lach van het publiek”

Na een eerste echte test voor publiek vond zaterdagavond de officiële première plaats van het theaterstuk ‘De Padelburen’. Het stuk wordt gebracht door Het Prethuis, werd geschreven en gespeeld door Bruggeling met Ieperse roots Jeroen Maes en bracht met Peter Bulckaen uit Geluwe en Wim Stevens uit Torhout zelfs niet minder dan drie provinciegenoten op de planken. De eerste voorstellingen zijn alvast achter de rug, maar dat blijkt slechts het topje van de ijsberg te zijn.

“Er staan uiteindelijk een kleine negentig voorstellingen op planning”, legt Jeroen Maes uit. “Dat klinkt ontzettend veel, maar dat vliegt echt voorbij. Zeker als je zo’n goede ploeg hebt. Maar als alle voorstellingen zoals de eersten zijn, dan belooft het alvast weer een fijne speelperiode te worden. De première is nu achter de rug en dat is altijd spannend voor iedereen, maar gelukkig was het publiek ons erg genegen. Er kwamen heel fijne reacties vanuit de zaal en dat doet deugd. Het is natuurlijk een komedie, dus alles staat of valt met de lach van dat publiek. We voelden vanop de planken dat de mensen wel mee waren met de situatie die wij neerzetten. Mensen omarmen het en dat geeft echt wel een fijn gevoel.” Het idee voor ‘De Padelburen’ ontstond zo’n twee jaar geleden, toen de sport gigantisch populair werd in de nasleep van de Coronaperiode. “In die periode kwamen heel wat processen tegen padel en padelvelden in de media. Dat leek me wel een goede invalshoek. Je moet weten dat je voor een goede komedie of fictieverhaal altijd een conflict nodig hebt, dus dat vond ik dan wel de uitgelezen kans om daar wat mee te doen. Vergroot dat allemaal een beetje uit, verzin er enkele toffe personages bij en je kan er een leuke komedie van maken.”

En die leuke komedie kregen we ook. Zo speelde het verhaal zich af in de woonkamer van Godfried (Peter Bulckaen) en Maja (Martine de Jager), een koppel dat meteen naast een populair padelterrein woont en daar allesbehalve gelukkig mee is. Bij Maja valt dat eigenlijk nog mee, maar Godfried krijgt er zowaar een PDPD van (jawel!). Ze zien dan ook maar één oplossing: verhuizen! Een plan waar Godfried steeds meer van overtuigd geraakt als plotseling ook padelspelers Barrie (Jeroen Maes) en Rachel (Katja Retsin) om de haverklap aan zijn deur staan, nadat ze als een van de zovelen hun bal in de tuin van de familie De Backer zien vliegen. Hoog tijd dus om makelaar Dimitri De Belder in te schakelen om het huis te verkopen. Een man die meteen het nodige potentieel ziet in de woning, maar het padelveld toch ook als een obstakel beschouwt om de woning aan een hoge prijs verkocht te krijgen. Gelukkig komt De Belder na enkele weken fier als een pauw af met een bod! Lijkt het einde van de jarenlange ellende dan toch in zicht voor Godfried en kan hij beginnen aftellen om binnenkort weer helemaal tot rust te komen?

In tegenstelling tot zijn rol koestert acteur Peter Bulckaen zelf gelukkig heel wat minder wrok tegenover padel. “Ik heb het ooit eens gedaan voor een goed doel en vond het eigenlijk wel leuk. Aanvankelijk vond ik het wel een onnozel ding met een stomme raket, maar moest mijn mening uiteindelijk toch bijschaven. Al kan ik mij wel inbeelden dat als je zoals mijn personage ernaast woont en de overlast ervan mag ondervinden, dat dat een zeer storende factor kan zijn. Dus eigenlijk zit ik een beetje tussen beide kampen in”, weet hij. In welk deel van Vlaanderen het padelveld precies ligt, kunnen we uit het stuk niet echt opmaken. Wel is het zo dat onze provinciegenoten zich helemaal thuis gaan voelen vanaf de eerste woorden van het stuk. Dan is immers meteen het sappige West-Vlaams van Peter te horen. “Dat was een ideetje van Jeroen. Zoals daarnet gezegd, gaan we met dit stuk ook behoorlijk wat op tournee en houden we halt in zowel West-Vlaanderen als daarbuiten. Kijk naar het vorige stuk, ‘Frank wordt Francine’, daar speelden we eigenlijk in heel Vlaanderen in het mooi beschaafde Algemeen Nederlands en verwestvlaaamsten we dat als we in West-Vlaanderen kwamen spelen. Dat verwachten de West-Vlamingen ook wel als Het Prethuis komt spelen. Daarom spelen we het in West-Vlaanderen zelf nog iets meer in het eigen dialect, maar spelen we met dit stuk in de rest van Vlaanderen in het meer gekuiste West-Vlaams. De mensen moeten het natuurlijk verstaan. Het fijne is zelfs dat er mij gisteren na de show iemand kwam vinden die me vertelde dat ze de combinatie tussen de accenten heel aangenaam vond om naar te kijken. Je krijgt in het stuk de combinatie van het West-Vlaams van mij en Jeroen, het Gentse van Katja, het Nederlandse van Martine en het Algemeen Nederlands van Wim.” (PADI & Tom)

‘De Padelburen’ gaat nog door tot juni van dit jaar en houdt onder meer halt in Roeselare, Izegem en Ieper. De volledige speellijst met alle West-Vlaamse steden en gemeenten waar het stuk halt houdt, is te vinden via https://www.prethuis.be/.