Geslaagde Kerstshow van Christoff met kinderkoor in de Sint-Jozefkerk in Harelbeke

In een organisatie van het Feestcomité Het Eiland kwam Christoff met een kinderkoor af voor een kerstconcert naar de Sint-Jozefkerk in Harelbeke.

Het was mooi, heel mooi zelf, hoorden we nadien van talrijke aanwezigen zeggen. De organisatie was in handen van café De Tientjes, café De Stador en café Sporthalleke. Geniet van onze foto’s. (PADI – foto’s Jens)