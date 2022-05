Geslaagde hommage rond charmezanger Danny Fabry

Dit jaar viert Danny Fabry uit Scherpenheuvel de 50ste verjaardag van zijn carrière. Daarover kwam hij praten tijdens een hommage met Bart Cateur in Zwevegem.

Door Entertainment Events Zwevegem werd Danny in de bloemetjes gezet tijdens een drie uren durend eerbetoon. Via een praatnamiddag met een select publiek werd zijn carrière chronologisch voorgesteld. Vanaf het prille begin met zijn hitsingle “Kom aan de telefoon Angelina”, zijn vele nr.1-hits zoals “Ik mis je”, “Alles gaat over” en uiteraard “Bij jou voel ik me nooit alleen” tot zijn recente hit “Kom terug”. Ook enkele vergeten nummers en projecten uit zijn loopbaan passeerden de revue. Na afloop kreeg hij diverse geschenken, met als kers op de taart de handgemaakte Carrière Award. Een uiterst tevreden en gelukkige Danny Fabry keerde na afloop terug naar het verre Scherpenheuvel. Weliswaar niet te voet .. (PADI)