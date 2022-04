Gert Verhulst zegt adieu aan ‘Samson & Gert’: “Die avondshows waren zo extreem”

Anderhalf uur vooraleer Gert Verhulst voor de allerlaatste keer op het podium stond in de afscheidsshow van ‘Samson & Gert’ konden we met hem backstage nog even praten in de Pop-Up Arena van Studio 100 in Puurs over al die voorbije mooie jaren. Zal Gert ‘zijn’ Samson missen?

Het duurde lang vooraleer je door corona eraan kon beginnen, maar eindelijk begin je dadelijk aan je laatste afscheidsshow. Blij dat het voorbij zal zijn of denk je nu al: ik zal dat verdorie serieus missen?

Gert: “Ik denk wel dat ik dat zal missen, maar je moet op een bepaald moment afscheid nemen. Aan alles komt een einde en ik kan dat niet doen tot mijn 90 jaar. Ik vond 50 jaar een mooi moment voor een afscheid, maar corona heeft er anders over beslist en het werd 54 jaar. Eerlijk, ik ga het wel missen. Ik ben wel blij dat ik het kan beëindigen met wild enthousiaste zalen en in schoonheid. Ik vind dat fantastisch. We deden 100 shows en er kwamen zo’n 160.000 mensen kijken. Dit is de meest bezochte ‘Samson & Gert-show’.”

Gert leefde zich uit op het podium. © PADI/OBI

Hoe blik je terug op die voorbije afscheidsshows?

Gert: “Met veel plezier. We hadden nog nooit zo’n enthousiast publiek. Dat komt door de twintigers en dertigers die hier waren en die opgroeiden met ‘Samson & Gert’. Dat was voor hen een nostalgisch feest. De reacties van die mensen waren zo extreem. In de ochtendshow waren het vooral kinderen die aanwezig waren. Dat was leuk, want het is voor die kinderen dat ‘Samson & Gert’ er zijn. Later op de dag waren er dan meer volwassenen aanwezig. Tijdens de show van 21 uur waren het dan vooral volwassenen, zelfs hele groepen volwassenen die present waren. Dan deden we eens een extra mopje.”

Wie ik ken en die langskwam, sprak altijd positief over de optredens en ook over de show om 21 uur met de humor die erin was verwerkt. Bewust gedaan?

Gert: “Dat was niet voorbereid. We improviseerden… Je hoorde wel eens een vuil mopje, maar we hielden het altijd toch netjes. Onze avondshows waren vooral volwassenshows. Dat mocht dus wel eens.”

Gert Verhulst © PADI/OBI

Welke herinneringen zal je vooral bewaren en zullen je voor altijd bijblijven?

Gert: “Het enthousiasme van het publiek van die avondshows. Dat was zo extreem. Ik heb dat nog zelden meegemaakt, zelf wanneer ik ergens anders naar een avondshow ging kijken. Dat was zalig.”

Vanavond is het je allerlaatste show. Ga je moeten afkicken?

Gert: “Ik weet dat niet. Net na de show komen we met de cast en de band hier samen voor een diner. Morgen word ik wakker als Gert-niet-meer-van-Samson. Dan zullen we wel zien wat dat vanaf dat moment zal geven, ik kan dat nu maar moeilijk voorspellen.” (PADI)