Gert Verhulst over ‘Red Star Line’: “Ook duizenden West-Vlamingen vertrokken vanuit Antwerpen naar Amerika”

De opvolger ‘Red Star Line’ van de succesproductie ’40-45’ neemt een vliegende start, want in enkele dagen tijd werden er al méér dan 25.000 tickets verkocht. Voor Studio 100 doet dat heel veel deugd. Het publiek weet immers dat Studio 100 hoogstaande productie voorstelt en dus wachten ze niet om tickets aan te kopen.

‘Red Star Line’ is de grote opvolger van de iconische succesmusical ‘40-45’. Het belooft opnieuw een emotionele rollercoaster te worden met een unieke live-beleving. De bezoekers worden ondergedompeld in een wonderlijk spektakel dat je meeneemt in een ongezien avontuur, van Antwerpen tot New York, op het land en op het water. Een sterke productie, maar zal het verhaal van ‘Red Star Line’ ook het West-Vlaamse publiek aanspreken? “Ik denk dat je zou schrikken hoeveel West-Vlaamse families er rond de eeuwwisseling vanuit Antwerpen naar Amerika zijn vertrokken. We weten allemaal dat West-Vlamingen ondernemers zijn, mensen die risico’s durven nemen. Er vertrokken er dus veel vanuit Antwerpen met de boten om in Amerika een andere carrière uit te bouwen. Ik denk dat veel West-Vlamingen zich wel zullen herkennen in dat verhaal”, zegt Gert Verhulst net na de persvoorstelling.

Zal Studio 100 toch een beetje extra reclame moeten voeren in onze provincie? Het verhaal rond ’40-45’ of ‘Daens’ is toch bekender dan ‘Red Star Line’? Gert: “Helemaal niet! Heel veel mensen zullen zeggen: mijn nonkel of tante zijn indertijd vertrokken naar Amerika en bouwden daar grote, succesvolle bedrijven uit. Ik denk dat dit ook een typisch West-Vlaams gegeven is van ondernemers te zijn, van harde werkers te zijn en daar een carrière uit te bouwen, van de wereld te willen veroveren,”

Gert tijdens de persbabbel. © PADI/OBI

Wat is het moeilijkste aan de voorbereidingen van ‘Red Star Line’? Gert: “De boot hé! We zien hier een stuk van de boot, maar die is nog niet af. De boot zal nog spectaculairder worden dan je nu ziet. Maar als je een musical maakt over de ‘Red Star Line’ dan willen de mensen ook wel een boot zien. De première is maar op 19 maart 2023. We willen de mensen dan ook een boot laten zien die af is. We zijn daar nu nog volop mee bezig.” Naar we vernamen begonnen de eerste gesprekken voor deze productie al drie jaar geleden. Wat zal het volgende project zijn, want Studio 100 denkt op tijd aan de toekomst. Gert: “Onze focus liet nu eerst op deze ‘Red Star Line’, wat erna komt zien we wel. We hebben veel ideeën, we zijn inderdaad al aan het brainstormen want de tijd vliegt, maar de focus ligt nu echter vooral op dit project.” Zal deze productie ook honderdduizenden bezoekers lokken? Gert: “We hopen van wel. ‘40-45’ klokte af op 750.000 bezoekers. ‘Daens’ ontving er enkele honderdduizenden, maar is nog altijd bezig. We willen dat evenaren, maar dat hangt ervan af hoe goed deze voorstelling bij de mensen in de smaak zal vallen. We kunnen maar enkel ons best doen, maar het is wel het publiek dat beslist of ze willen komen kijken en of ze goede respons erop geven.” (PADI)

Vanaf 23 maart 2023 in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Tickets en info: www.redstarline.nu