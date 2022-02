Gert kan eindelijk afscheid nemen van Samson

Na een onderbreking van bijna twee jaar, kan Gert binnenkort eindelijk definitief afscheid nemen van Samson. De voorstellingen van de bejubelde Samson & Gert Afscheidsshow werden in februari 2020 abrupt onderbroken door het uitbreken van de coronacrisis. Maar nu is het dus eindelijk zover en kan Gert beginnen aan de laatste reeks voorstellingen van deze unieke show. Dan valt definitief het doek over Samson & Gert. Op vrijdag 18 maart start de allerlaatste reeks voorstellingen in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs.

Met meer dan 140.000 bezoekers, is de Afscheidsshow van Samson & Gert een enorm succes geworden. Vele fans, groot en klein, zijn al afgezakt naar het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs om afscheid te nemen van Gert en nog één laatste keer samen met Gert, Samson, Alberto, de Burgemeester, Van Leemhuyzen en het nieuwe baasje Marie, mee te zingen met klassiekers zoals Samen op de moto, Piloot en de Samsonrock. “Na een gedwongen pauze van twee jaar ben ik heel blij dat we eindelijk de voorstellingen van deze mooie afscheidsshow kunnen hervatten. Ik heb er in elk geval bijzonder veel goesting in om nog een laatste keer alles te geven”, zegt Gert Verhulst. “In totaal zullen Samson & Gert, na deze laatste reeks, 90 Afscheidsshows hebben gespeeld. Dit maakt dat het bekende duo gedurende de afgelopen 32 jaar bijna 10.000 voorstellingen speelde, verdeeld over 44 verschillende shows.” (PADI)