Gers Pardoel genoot van zijn optreden in de Lotto Arena

Eindelijk ging het concert van Gers Pardoel in de Lotto Arena door na twee jaar ongeduldig wachten. Wanneer je naar zijn concerten gaat, kan je altijd veel sfeer, sexy danseressen en een onverwachte gast verwachten. Dit keer was het niet anders want hij bracht de opkomende Nederlandse artiest Flemming mee. Samen brachten ze hun nieuwe nummer ‘Vlinders’ en daarna mocht Flemming de Lotto Arena inpakken met zijn hit ‘Amsterdam’.

Gers Pardoel speelde met de band al zijn bekende hits, waardoor het publiek uit zijn dak ging. De volle zaal kon na zo lang wachten genieten van hits zoals ‘Bagagedrager’, ‘Lilalakens van Satijn’, ‘Louise’… Hij bracht tijdens het concert ook een emotionele ode aan zijn ouders met het nummer ‘Dankbaarheid’, waarin hij toegaf dat hij het vroeger zijn ouders nooit gemakkelijk heeft gemaakt. Gers sloot zijn concert af met heel wat vuurwerk, confetti en zijn monsterhit ‘Ik neem je mee’. Zijn playlist: ‘2015’, ‘Zomer’, ‘Louise’, ‘Anne’, ‘Als jij langsloopt’, ‘Met mij mee’, ‘Broodje bakpao’, ‘Hey jij!’, ‘Laat ze weten’, ‘Boeng’, ‘Dankbaarheid’, ‘Zijn’, ‘In mijn hoofd’, ‘Nachttrein’, ‘Vlinders’, ‘Amsterdam’, ‘Zo bijzonder’, ‘Bagagedrager’, ‘Morgen ben ik rijk’, ‘Lilalakens van Satijn’, ‘Ik neem jou niet voor lief’, ‘Ik neem je mee’… (PADI & Delphine)