Gene Thomas was oprecht in Owla Brugge: “Ik schreef al een wereldhit, maar de wereld weet het nog niet”

Geen mannen of toch zo weinig mogelijk! Dit vernamen we tijdens de eerste ‘Ladies Night’ die door Zowie Hayen en Mon De Rijck werd georganiseerd in zaal Owla in Brugge.

Geen probleem, wij hielden ons eraan. We stuurden onze vrouwelijke reporters Maryam Touayjri en Sia Demets naar de gewezen Heilige Familiekerk in Brugge, waar ze backstage een babbel konden slaan met Gene.

Kwam het al voor dat je werd geboekt voor zo’n exclusieve avond, waar de vrouwtjes centraal staan?

Gene: “Natuurlijk, dat is niet mijn eerste ‘Ladies Night’. Ik kan niet zeggen hoeveel keren ik dat al meemaakte, maar ’t is leuk.”

Is dat altijd een ander optreden, dan je gewoon bent? Als vrouwen alleen op de baan zijn, dan kan dat wel eens explosief worden hé.

Gene: “Och, wat ik al ooit meemaakte was ‘Ladies and the Movies’. Dat was in een bioscoop en dan was ik presentator. De vrouwen zijn dan op hun gemak, hebben geen stress van die ambetante mannen (lacht).”

Krijg je van uw vrouwtje Kristel net voor je vertrekt dan nog een goede tip mee, zoals braaf zijn, kijken mag aankomen niet…

Gene: “Och oei oei, neen hoor. Ze weet dat ik mij telkens amuseer op een optreden.”

De vrouwen mochten mee op het podium, terwijl Gene zong. © PADI/Maryam

Het optreden moet hier nog van start gaan, gok je ook dat de song ‘Voor Haar’ deze avond hét nummer zal zijn dat het luidst wordt meegezongen?

Gene: “Dat weet je nooit, maar meestal is dat zo. Meestal is het dat liedje dat goed wordt meegezongen.”

Hoe gaat het anders met zanger Gene? Een drukke zomer achter de rug?

Gene: “Het was een bewogen tijd, met heel veel optreden. Juni, juli, augustus en september waren heel druk. Ik heb mij niet verveeld, het was lekker druk. Ik stond ook voor tv-camera’s, waaronder bij ‘Tien-om-te-Zien’.”

Nu ik toch erover bezig ben: wàt brengt 2023. Wat staat er al allemaal vast in uw agenda? Welke projecten?

Gene: “Ik blijf songs maken, nieuwe single uitbrengen. Ik ben nu ook nog bezig met een nieuwe single. Er komt een CC tournee aan. Ik zal ééntje solo doen, wat intiemer, maar heel fijn. Voor de rest blijft ik mij ding doen, met veel optreden. Ik ben nog altijd met zoveel dingen bezig.”

Wat wil je nog in uw muzikale leven verwezenlijken?

Gene: “Oei, van alles! Ik wil een wereldhit scoren. Mijn schoonbroer informeert altijd wanneer die wereldhit er zal zijn. Ik zeg dan: Ik heb die al geschreven, maar de wereld weet dat nog niet. Dat zou wel eens fijn zijn. Het belangrijkste blijft voor mij dat ik met muziek bezig kan blijven. Onlangs werd ik een halve eeuw jong. Je staat daar wel eens bij stil, maar niet te lang. Het belangrijkste is dus bezig blijven en dat ik nog lang mensen muzikaal gelukkig kan maken.” (PADI)