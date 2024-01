Gene Thomas, Stan Van Samang en The Starlings komen met intieme concerten naar Owla Brugge

Onder de noemer ‘Owla Unplugged’ brengt eventlocatie Owla Brugge in 2024 intieme concerten van absolute topartiesten naar de West-Vlaamse provinciehoofdstad. Op donderdag 15 februari bijt muzikale duizendpoot Gene Thomas de spits af met zijn nieuwe, zeer persoonlijke theatertour ‘Kom wat dichterbij’. Op donderdag 14 maart is het de beurt aan Stan Van Samang om het publiek te betoveren met zijn waanzinnige stem en tijdloze hits tijdens ‘Stan Zingt’. The Starlings nemen je op donderdag 18 april mee op een emotionele, muzikale reis vol dromen, verlangens en vooral veel liefde.

Gene Thomas – ‘Kom wat dichterbij’

Na de succesvolle theatertour ‘Omsingeld’, neemt Gene Thomas je met zijn nieuwe show ‘Kom wat dichterbij’ op sleeptouw doorheen ruim twee decennia liedjes maken in verschillende talen. In deze pakkende voorstelling vertelt de singer-songwriter, presentator en muzikale duizendpoot grappige anekdotes en oprechte verhalen over zijn helden en successen, maar ook over zijn tegenslagen. Gewapend met zijn piano en gitaar, brengt hij akoestische versies van zijn grootste hits, zoals ‘Voor haar’, ‘Kom wat dichterbij’, ‘Mij en m’n gitaar’ en ’Soleil Soleil’, maar ook van X-Session tot liedjes uit ‘Liefde voor muziek’ en alles ertussen. ‘Kom wat dichterbij’ is een interactieve show, waarbij een aantal mensen uit het publiek ook de kans zullen krijgen om samen met Gene op het podium in de zetel te komen zitten. Deze geluksvogels zullen up close and personal kunnen genieten van een ballade zoals ze hem nooit gehoord hebben.

Stan Van Samang – ‘Stan Zingt’

Dit voorjaar brengt Stan Van Samang met ‘Stan Zingt’ enkele exclusieve concerten op de planken in Vlaanderen. Stan wordt hierin enkel begeleid door zijn vaste pianist Bert Gielen. Op maat gemaakt dus voor een mooie en intieme locatie als Owla Brugge. Stan Van Samang, een begenadigd muzikant met een onmiskenbaar talent. Zijn stem betovert, zijn muziek raakt. Met een indrukwekkende carrière en een reeks tijdloze hits, weet Stan Van Samang altijd het publiek te bekoren. Zijn passie voor muziek schijnt door in elk akkoord, en zijn songs blijven in je hoofd hangen. Stan Van Samang, een naam die synoniem staat voor muzikale meesterlijkheid. Dit mag je niet missen!

The Starlings

The Starlings nemen je mee doorheen een leven vol dromen, verlangens en vooral veel liefde. Tom Dice en Kato Callebaut spelen hun grootste hits ‘Gold’, ‘Get To You’, ‘Rollercoaster’ en ‘Little Submarine’, maar ook vroeger repertoire zoals ‘Me & My Guitar’ en ‘Flamingo’. Naast deze kleppers van songs vertellen ze een verhaal met nieuwe muziek waarin iedereen zich kan herkennen en waarin elke emotie geaccentueerd wordt met de juiste sound, sfeer en kleur. De kunst van The Starlings is dat ze vreugde, verdriet en alle tussenliggende emoties omzetten in positieve warme energie. Energie die het publiek zonder twijfel terug meeneemt naar huis, met een brede glimlach en een gevuld hart. (PADI)

Info en tickets viaowlabrugge.be