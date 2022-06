Gelukkige Garry Hagger blijft ‘Alleen Bij Haar’

Meer dan 235.000 keer werd de vorige Nederlandstalige popsong ‘Alles wat ik wil’ van Garry Hagger ondertussen gestreamd op Spotify. De aanstekelijke single, die goed was voor een top 10 notering in de Vlaamse Ultratop 30 en een nummer #1 bij MENT TV en in diverse hitlijsten, kreeg de sympathieke artiest veel waardering voor. Diezelfde muzikale lijn trekt Garry Hagger nu door met zijn nieuwe single ‘Alleen Bij Haar’, een krachtig, uptempo liefdesliedje dat meteen blijft hangen. De muziek is van bassist Vincent Pierins (Clouseau) en Patrick Hamilton. Deze laatste zat net als bij de vorige single opnieuw als producer achter de studioknoppen. Jody Pijper en Dian Senders verzorgden de backings. Toni Vitacolonna de drums, Tom Lodewyckx (Clouseau) de gitaarpartijen én Bart Herman schreef de songtekst.

Met de zomermaanden én hopelijk het mooie weer in het vooruitzicht, kijkt fietsfanaat Garry Hagger uit naar zijn talrijke fietstochten en de wielerwedstrijden die op zijn programma staan. “Het is afhankelijk van mijn agenda, maar naast mijn dagelijkse beweging probeer ik zoveel mogelijk zelf te gaan fietsen. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, maar als ik op mijn koersfiets zit, ben ik precies iemand anders (lacht). Die 100 kilometer of meer doen mij echt goed. Ook al is het soms afzien op de fiets, op één of andere manier brengt het mij ook tot rust en vind ik het ontspannend”, zegt de Oost-Vlaming enthousiast. Naast zelf fietsen is Garry ook een koersfanaat: “Deze maand zijn er de kampioenschappen, maar in juli is er de Tour de France, dé wielerhoogmis waar ik jaarlijks naar uitkijk. Tadej Pogacar, de winnaar van vorig jaar, heeft opnieuw een sterk voorjaar gereden. Ik denk dat hij veel kans maakt om opnieuw te winnen, maar daarnaast zijn er ook nog de Belgen. Ik ga ervan uit dat we genoeg sterke renners hebben waarmee we kans maken op één of meerdere ritoverwinningen. Ik hoop het echt.”

Naast wielrennen, ligt de focus bij Garry Hagger deze zomer in eerste instantie op de optredens én zijn nieuw single ‘Alleen Bij Haar’. “Na twee coronajaren ziet het er naar uit dat we eindelijk weer een normale zomer gaan meemaken. Op de voorbije concerten zag ik alleen maar blije mensen die dat samen zijn enorm hebben gemist. Op de privéfeesten, maar ook tijdens de openbare concerten merk ik een intense vreugde bij het publiek. Vooral hun enthousiasme, maar ook het warme, welgemeende applaus na afloop doen ontzettend deugd en werken motiverend en aanstekelijk.”

Na het succes van zijn vorige Nederlandstalige popsingle ‘Alles wat ik wil’, trekt de zanger-componist zijn Garry Hagger 2.0-muzieklijn verder door met zijn aanstekelijke nieuwe single ‘Alleen Bij Haar’. “Op basis van de titel zou je kunnen denken aan een melige ballade, maar dat is het in geen geval (lacht). Ik noem het zelf een krachtig, radiovriendelijk, uptempo, positief liefdesliedje. Bart Herman schreef de tekst en net als bij mijn vorige single verzorgde Patrick Hamilton de productie. Samen met Vincent Pierins schreef Patrick mee aan de muziek. We hebben in de studio terug samengewerkt met dezelfde muzikanten en backingvocals. Die inbreng is opnieuw een gigantische meerwaarde voor de song. De videoclip hebben we in het Antwerpse opgenomen. Oorspronkelijk dachten we aan buitenopnames, maar toen vonden we een prachtige binnensetting die perfect paste bij dit tijdloze liedje.” (PADI)

De nieuwe single ‘Alleen Bij Haar’ van Garry Hagger verscheen op Lumage Music en is digitaal beschikbaar.