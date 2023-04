Geert De Meyer uit Anzegem staat met Good Shape komende zaterdagavond op het podium van ‘I Love The 90’s’ in Hasselt

Op zaterdagavond 22 april vindt een nieuwe editie plaats van ‘I Love The 90’s’ in de Trixxo Arena in Hasselt. Naar schatting zo’n 20.000 mensen komen kijken naar de optredens van DJ Fou (Frank van de Zillion), Five, Paul Elstak, X-Session, Sash!, Snap!, Captain Jack, Whigfield, DJ Peter Projects, Zippora en.. Good Shape. Eén van de groepsleden van Good Shape woont al 22 jaar in het West-Vlaamse Anzegem. Hij is ook getrouwd met een West-Vlaamse en heeft een eigen zaak Health Mate Infraroodsauna’s in Zwevegem.

Geert (54) is afkomstig uit Lievegem (Lovendegem). “Tijdens mijn uitgaansleven was ik graag en veel in West-Vlaanderen. Mijn kameraden waren ook West-Vlamingen en daardoor ben ik 22 jaar geleden ook blijven plakken in de West-Vlaamse leem en geraakte ik niet meer terug in Oost-Vlaanderen. Dat komt ook wel door mijn vrouw Eve, die een West-Vlaamse pur sang is”, lacht Geert. “We hebben twee dochters: Noor (18) en Nina (15). Mijn vrouw en ik hebben elk een eigen zaak in Zwevegem. Eve heeft een juwelenzaak (Goldman), ik run een zaak in Health Mate infraroodsauna’s. Daarnaast heb ik nog projecten in lounge- en saunakussens en kan je bij mij ook terecht voor kwalitatieve zwembadtechnieken, enz. (summerpools.be). Inderdaad, ik ben qua werk veelzijdig.”

Maakte je vanaf dag één deel uit van de groep Good Shape, hét project van Adriaan Van Landschoot uit Maldegem?

Geert: “Op dat moment zat ik reeds bij Adriaan in een ander muziekproject met Marnik D’hoore, die ook nu nog altijd een kameraad is. Adriaan had het idee om een boysband op te richten en had al contact met Koen als muzikant. Hij stelde voor dat ik eens met Koen zou praten. Koen kende David uit de sportschool. En onze toenmalige vierde talentvolle collega Filip hebben we opgevist in de West-Vlaamse discotheek ‘The Empire’. Good Shape was compleet!”

Hoe blik je terug op die succesvolle jaren?

Geert: “Dat was voor ons echt wel een fulltime job. Alles, maar dan ook alles, hadden we zelf gecreëerd. Koen maakte de muziek, de rest schreef de songteksten en verzon de legendarische dancemoves. Zelfs de redactie van ons eigen fanblad, het persoonlijk beantwoorden van duizenden fanbrieven. We deden het allemaal zelf. Enkel qua kledij konden we terecht via de contacten van het management. We beleefden onvergetelijke ervaringen in Duitsland. We speelden mee in series zoals ‘Unter Uns’ en ‘Singles’. We trokken ook naar Roemenië, Bulgarije, Tsjechië, enz. Persoonlijk zou ik het direct allemaal opnieuw doen, exclusief de interne schoonheidsfoutjes.”

Was je dan toch blij dat het voorbij was? Dat je een ‘rustiger’ leven kon meemaken?

Geert: “Met Filip en David heb ik nog lange tijd verder muziek gemaakt. Maar op een bepaald moment ga je verder met je leven, verschuiven de interessevlakken en waren de optredens meer en meer sporadisch. Je rolt als het ware in een andere modus operandi. Eigenlijk heb ik nog het langst met Filip samengewerkt aan danceprojecten met nieuwe artiesten. Ik denk zelfs tot rond 2014. We hadden in Spanje zelfs nog een discotheekhitje. Ik had toen ook mijn eigen muziek- en opnamestudio – nog altijd trouwens -, maar er ligt nu een beetje stof op.”

© Desiré Naessens

Kwam de comeback er vorig jaar door ‘Tien-om-te-Zien’?

Geert: “Ik denk dat we de laatste keer in 2008 hebben opgetreden met de originele groepsbezetting. Regi Penxten had toen een remix van ‘Take My Love’ afgewerkt, waarmee we die zomer de laatste aflevering van ‘Tien-om-te-Zien’ in Blankenberge mochten afsluiten. En nu ook is de bal opnieuw aan het rollen gegaan via VTM… Of we het nog eens zouden zien zitten… Eén voorwaarde was wel dat we onze partners en kinderen mochten meebrengen. Om hen ook even te laten proeven van het backstage-leven tijdens zo’n opnames. En het was een succes, hé! Jij kan het beamen, want je was er ook bij. Uiteraard weten we ook wel dat ‘Take My Love’ gewoon is blijven voortbestaan. Zelfs de jongste generatie kent het nummer. Maar eerlijk: vlak voor de pandemie hadden we al eens samengezeten, omdat er toch wel veel vraag was naar Good Shape. Tijdens die periode is trouwens ook ons nieuwe nummer ‘The Sunlight’ geboren. Deze single wordt binnenkort gereleased (MENT TV en AVS TV staan al op de agenda) en bij deze shoutout naar WTV.”

Wie doet er niet meer mee? Door wie werd de vierde persoon vervangen?

Geert: “Filip heeft het Good Shape-verhaal volledig achter zich gelaten, in alle vriendschap uiteraard. We zien en horen elkaar nog heel vaak. De nieuwkomer is ook een David, ietsje jonger, sportief, talentvol, heel erg sympathiek. Toch wel een brokje dynamiek! Hij werkt trouwens bij de politie in Antwerpen. Maar het allerbelangrijkste is ‘de klik’, die moet er zijn”

Wat brengen jullie komende zaterdagavond in Hasselt? Hoeveel nummers? De grootste hits?

Geert: “Aanstaande zaterdag 22 april treden we inderdaad op tijdens de Q-party in Hasselt. Blijkbaar is alles uiterst getimed. We brengen enkel ‘Give Me Fire’ en ‘Take My Love’. David, Koen en ik zijn nog de gekende bandleden.”

Gaat Good Shape daarna terug de koelkast in of blijven jullie na Hasselt nog verder optreden? Eigen liedjes uitbrengen?

Geert: “Zoals al gezegd: helemaal niet! Na de Q-party staan er wel degelijk nog een aantal optredens geboekt, en zitten er nog in de pipeline. Volg onze facebookpagina GoodShape the Official om zeker op de hoogte te blijven. We werken eveneens gewoon verder aan nieuwe nummers. Tijdens de optredens brengen we een mix van de hits van toen, een tweetal dancecovers, en een drietal nieuwe nummers.”

Geniet je daar nu meer van dan in die eerste jaren van Good Shape?

Geert: “Voorheen werden we vooral veel geleefd. We hadden het zo druk dat we eigenlijk weinig beseften welke unieke dingen we toen meemaakten. Genieten deden we toen ook hoor, zonder twijfel. Maar door de jeugdigheid was het besef kleiner. Op vandaag word je daarin ondersteund door de digitalisering. Elke move wordt nu vastgelegd. Het wordt sowieso nu ook overal genieten, maar het besef zal groter zijn.”

Hoe reageert uw kennissenkring erop dat je na zoveel jaren in de kijker blijft staat?

Geert: “Mijn West-Vlaamse kennissenkring is enthousiast. Die kennen mijn voorgeschiedenis wel. Dat kwam af en toe wel eens ter sprake. Ze kijken er in elk geval naar uit om Good Shape live aan het werk te zien!” (PADI)

