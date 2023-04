Geert De Meyer blikt met stralende glimlach terug op optreden Good Shape tijdens ‘I Love The 90’s’ in Hasselt

Drie dagen na het optreden van Good Shape op ‘I Love The 90’s’ in Hasselt blikt groepslid Geert De Meyer uit Anzegem nog altijd met een stralende glimlach terug op die muzikale avond. Voor Geert en zijn goede vrienden David, Koen en David van Good Shape zal die avond voor àltijd een uitschieter blijven in hun carrière.

Hoe heb je die avond ervaren?

Geert: “Gewoon een top ervaring! Het was geweldig om opnieuw tussen de bands te staan die we in de jaren negentig ook tegenkwamen in het buitenland. Er werden heel veel filmpjes gemaakt en het is nu genieten om die nog eens te bekijken.”

Hoe verliep de voorbereiding? Wanneer kwam je toe? Zat je met stress, enz?

Geert: “We waren heel grondig voorbereid. Inderdaad, we waren zelfs al enkele maanden bezig om een goeie act neer te zetten. Ik kwam pas halverwege onze soundcheck toe. Ik had immers meer dan één uur vertraging wegens een vrachtwagen die zijn lading was verloren op de E40. Dat maak je liever niet mee op zo’n belangrijke dag. Het was dus een dag met een fameuze overdosis aan stress. Je wilt het gewoon goed doen, hé. En ja, 17.000 man, dat was ook al een tijdje geleden, dus wat stress is doodnormaal. Maar ik merkte dat de andere collega’s ook bloednerveus waren.”

Good Shape © PADI/Sandro

Hoorde je die massa juichen en meezingen toen je optrad?

Geert: “Wel, dat is nu het nadeel van in-ears, je hoort dus het publiek niet, hé. Op sommige events plaatsen ze ook mics in de zaal die de sfeer opnemen. Via een apart kanaal sturen ze dat samen met de mix naar de in-ears. Zo heb je meer feeling met het publiek. Die mannen van 5ive gebruiken zelfs geen in-ears. Als je enkel op het hoofdpodium blijft, is dit best ok. Maar wij hebben die loper in het publiek gebruikt en dan zijn in-ears wel essentieel.”

Wist je niet dat er ook een dansgroep bij jullie op het podium zou staan?

Geert: “Tja, en plots stonden daar 8 danseressen op ons podium toen we ‘Take My Love’ brachten. Ik was even de kluts kwijt. Wel cool dat ze dit voorzien hadden. Het podium was direct gevuld. Uiteindelijk merk je daar als artiest niets van omdat die achter jou staan. Maar vanuit de zaal moet dit ongetwijfeld heel tof zijn geweest.”

Good Shape © PADI/Sandro

Kreeg je nadien return vanuit de zaal toen jullie daar naartoe gingen?

Geert: “Achteraf zijn we gewoon gaan meefuiven in de zaal. Dat is gewoon de beste plaats om de sfeer op te snuiven. En ja, uiteraard, mensen spreken je dan aan hé. Het is wel leuk dat je zo nieuwe mensen leert kennen.”

Wat zeiden je vrouw én vooral de dochters over dàt optreden?

Geert: “Die vonden dit top hé! Ze waren allemaal zo fier. Het is ook wel een beetje daarvoor dat ik die keuze heb gemaakt om toch opnieuw te starten. Zo kan ik hen de unieke kans geven om die ervaring ook mee te maken. En ik vind het wel top dat ze erbij konden zijn.” (PADI)