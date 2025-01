Geen West-Vlaamse, wél Nora Gharib vervangt Marthe tijdens nieuwe K3 Show ‘Zeesterren’

Na dagen van speculatie maakte K3 vandaag zelf live op Qmusic tijdens de ochtendshow van Maarten & Dorothee bekend wie Marthe zal vervangen tijdens de nieuwe K3 Show ‘Zeesterren’.. Nora Gharib zal de groep tijdelijk vervoegen wegens de zwangerschap van Marthe. Bovendien lanceerde K3 vandaag ook hun nieuwe single “Iliake”, waar Nora Gharib samen met K3 op te horen is. De nieuwe show van K3 toert vanaf 1 maart 2025 doorheen Vlaanderen en Nederland.

Nora Gharib: “Exact 10 jaar na mijn deelname aan K3 zoekt K3 krijg ik deze superleuke kans. Ik vind het echt een grote eer dat ik gevraagd ben om K3 tijdelijk te vervoegen. Ik kijk er alvast enorm naar uit!” Marthe: “Met Nora hebben we iemand gevonden die perfect bij K3 past! Ik ben ervan overtuigd dat ze dat fantastisch gaat doen.” Julia: “Zo blij dat Nora met ons het podium gaat delen tijdens onze nieuwe show! Bovendien hebben we met “Iliake” ook een superleuke nieuwe single waarop Nora ook samen met ons te horen is.” Hanne: “Met Nora als vervanger kunnen we zeker zijn dat alles prima gaat verlopen en ondertussen kan Marthe goed uitrusten.” (PADI)

De single ‘Iliake’ is vanaf morgen te beluisteren op de streamingdiensten