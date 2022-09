Geen twee, maar drie optredens van het Kustschlagerfestival in 2023 in Plopsaland De Panne

Op woensdag 6, woensdag 13 én ook op woensdag 20 september 2023 zijn er nieuwe optredens van het Kustschlagerfestival in het Proximus Theater in Plopsaland De Panne.

Dit jaar zijn er twee heel druk bijgewoonde optredens, namelijk op woensdag 21 september met 1.200 verkochte tickets, en op woensdag 28 september met 1.400 verkochte tickets. Wegens het succes besloot Dieter Bruneel van Neptunus-Pro in 2023 geen twee, maar wel drie optredens van het Kustschlagerfestival in De Panne te organiseren. Op woensdag 6 september staan Herbert Verhaeghe, Paul Bruna en Willy Sommers op de affiche. Op woensdag 13 september kunnen de aanwezigen genieten van muziek van Paul Bruna, Luc Steeno en Lindsay. Op woensdag 20 september zijn er optredens van Paul Bruna, Vanessa Chinitor en Christoff.

Herbert Verhaeghe uit Kuurne is op de eerste editie van het Kustschlagerfestival in 2023 present. © PADI/Daniël

Vanaf 10 uur krijg je toegang tot het park, inclusief de attracties. Om 14 uur begint de show. Gratis parking voor bezoekers aan het Kustschlagerfestival. De voorverkoop tot en met 31 mei 2023 bedraagt 22 euro per ticket. Vanaf 1 juni 2023 betaal je 25 euro per ticket. Aan de deur kost één ticket 30 euro per persoon. (PADI)

Info: 0496 36 90 74 – Tickets: www.kustschlagerfestival.be