Geen aftrap voetbalwedstrijd ‘Gent-Club Brugge’ voor Camille, wél uitzieken of is er een andere oorzaak? “Leuk initiatief voor kleine kindjes, spijtige zaak voor onze voetbalcultuur”

Zangeres Camille zou normaal gezien deze namiddag haar hit ‘Vuurwerk’ brengen en de aftrap doen van de wedstrijd ‘Gent-Club Brugge’. Haar management laat weten dat de zangeres helaas geveld is door griep en er niet kan bij zijn. ‘Camille vindt het zelf bijzonder jammer want het zou de eerste keer zijn dat ze zo een belangrijke match bijwoonde en de aftrap mocht geven was voor haar een grote eer. Ze wenst beide clubs veel succes en dat de beste mogen winnen. Echt ziek of is er een andere oorzaak?

Dit optreden van Camille viel precies niet in de smaak van alle voetbalfanaten. Er circuleerde immers een oproep: ‘Boycot Camille! De slag om Vlaanderen. Voor velen de match van het jaar, voor sommige een goede opportuniteit om hun zakken te vullen. Zoals vele Buffalo’s namen ook wij kennis van het optreden van Camille. Een leuk initiatief voor kleine kindjes, een spijtige zaak voor onze voetbalcultuur. De tijd dat onze geliefde sport centraal stond op matchdag is tot diepe spijt aan het verdwijnen, en maakt nu plaats voor een ongewenste evenement-cultuur. Wij zeggen NEEN tegen deze nonsens. Wij komen voor voetbal, en niet voor een concert. Laat ons voetbal, voetbal zijn. Wij zijn ook niet te spreken over onze club dit dat regelt zonder overleg met haar supporters. Voor de match hebben we een tifo voorzien, die door nonchalante beslissing in het gedrag komt..”, staat er te lezen in de mail van de Buffolo’s. Componist/zanger Niguel Wiels, al jaren hevige fan van AA Gent, schreef op zijn Facebook neer: “Dit is niet mijn AA Gent!” (PADI)

Fans die Camille wél graag live willen aanschouwen, kunnen nog tickets kopen voor haar ‘Magie-tour’ door Vlaanderen, die op 22-23 maart zal neerstrijken in het Trixxo Theater in Hasselt en op 15-16 april in Capitole Gent. www.clubcamille.be