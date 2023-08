Garry Hagger zingt ‘Het Allermooiste’ in ‘Tien-om-te-Zien’, maar werkt nu ook al aan zijn kerstconcerten

Op vrijdagavond 18 augustus is Garry Hagger te zien in ‘Tien-om-te-Zien’ met zijn song ‘Het Allermooiste’. In de jaren negentig stond Garry met ‘Het Allermooiste’ maar liefst acht weken op nummer 1 in ‘Tien-om-te-Zien’. Garry is VTM dankbaar omdat hij nog eens op het podium mag staan van dit succesvolle muziekprogramma. En alhoewel we nu nog maar midden augustus zijn denkt Garry ook al aan zijn kerstconcerten in december. “Begin je nu niet met de voorbereidingen, dan ben je te laat. Eens september er aankomt, is het al vlug december”, bekent Garry.

Wie Garry Hagger op sociale media volgt, ziet hem vaak met de koersfiets rondrijden. De afstand van zijn woonplaats Deinze naar de opname van ‘Tien-om-te-Zien’ in Westende deed hij echter niet met de fiets, want daarvoor was het weer te slecht. Maar dankzij het fietsen blijft Garry in conditie en voelt hij zich fitter, dan enkele jaren geleden. In de gezellige rotonde van Westende sloegen we een babbel met artiest Garry Hagger.

Je beleefde al een prachtige zomer. Ik volg je op sociale media en zag waar jij al allemaal optrad. Super toch!

Garry: “Qua optredens heb ik een schitterende zomer, waaronder met Parkies. Dat is fantastisch. Ik zing graag live met een band en ik breng graag het publiek in vervoering. Ik ben daar wel goed in.”

En nu sta je ook op het podium van ‘Tien-om-te-Zien’. Welke herinneringen heb je aan dit liedjesprogramma?

Garry: “Enkel maar heel mooie herinneringen! Het jaar vooraleer ‘Tien-om-te-Zien’ begon, kwam ik als 32-jarige pas uit de Soundmixshow met ‘Het Allermooiste’. Met dit liedjesprogramma ging een jongensdroom in vervulling.”

Stond je in de jaren negentig ook op nummer één in ‘Tien-om-te-Zien’?

Garry: “Zeker en vast! Met ‘Het Allermooiste’ stond ik zelfs acht weken op nummer één. Daar ging een droom voor mezelf in vervulling.”

Maar het lied ‘Het Allermooiste’ is voor jezelf ongetwijfeld nog altijd hét allermooiste van songs die jij ooit uitbracht?

Garry: “Zeker en vast, nog altijd! Maar ‘Als De Zon Verschijnt’, ‘Ik Heb De Hele Nacht Liggen Dromen’ en mijn Engelstalige cd’s die ik opnam, zijn ook toppertjes hoor. Ik heb toch al wat hits op mijn palmares staan.”

We spreken over ‘Het Allermooiste’ uit de jaren negentig en 30 jaar later mag je dat hier terug zingen. Welk verschil is er na al die jaren?

Garry: “Ik zing altijd live! Dat is de reden waarom dit liedje ook telkens anders over komt. Zopas zong ik tijdens de repetitie drie keer dat liedje en dat bracht ik telkens op een andere manier, omdat ik op de situatie van dit moment inspeel. Dat liedje zal mij dus nooit vervelen. Ik denk ook dat ‘Het Allermooiste’ ook in de toekomst nooit meer weg te denken is, omdat dit liedje zoveel betekent voor veel mensen. En zo’n song noemen ze dan een échte klassieker.”

En wat vind je van het liedjesprogramma ‘Tien-om-te-Zien’ zelf? Hoe is dat na al die jaren geëvolueerd?

Garry: “Zolang de programmamakers de balans erin houden dat alle leeftijdsgroepen aan hun trekken komen, dan denk ik dat ze goed zitten. En het zit goed, want we zijn er bij hé (lacht). De mix van jong en oud is volgens mij de basis van het succesverhaal.”

Je werkt nu samen met o.a. House of Entertainment en Philippe Draps. Hoe groot is hun aandeel in jouw huidige succesverhaal?

Garry: “Ik denk dat het inderdaad ook komt door met fijne mensen samen te werken. Binnen ons team wisselen we ideeën uit. Er is een heel leuke, toffe, fijne, ongedwongen samenwerking en ik denk dat dit een stuk van het succes is.”

Garry Hagger, ‘t is nu nog maar augustus, maar toch begint hij al aan de voorbereidingen van zijn… kerstconcerten. © PADI/Jens

Welke plannen heb je nog allemaal in de komende weken en maanden?

Garry: “Waar ik mij nu vooral ga op concentreren zijn mijn kerstconcerten.”

Euh, pardon, we zijn nog maar augustus. Dat is toch vroeg om al daarmee te beginnen?

Garry: “In feite moest ik daar al mee bezig zijn. We brengen dan enkele liedjes die ik nog niet zong. We moeten daarvoor repeteren, want ik breng ook duetten, samen met Udo en Sandra Kim. We moeten ook weten wie wat zal zingen. Er is daar nogal wat werk aan. Is het september, dan is het wel ook heel vlug december.”

Ik dacht dat je maar in november daaraan begon?

Garry: “Helemaal niet, dat zou veel te laat zijn. Als je dan nog de muziek moet schrijven en alles grondig op papier plaatsen. Neen, dan lukt dat niet meer. De mensen hebben daar inderdaad geen idee van wat er daar allemaal komt bij kijken. Dat vergt veel werk.” (PADI)

Vrijdagavond 18 augustus: ‘Tien-om-te-Zien’ op VTM met optredens van Willy Sommers, Superdiesel, Garry Hagger, Stan Van Samang, Berre, Francisco, Metejoor, Mentissa, Bart Kaëll, Camille, Flemming, Leopold 3, Pommelien Thijs, Ruslana en Lissa Lewis. – www.garryhagger.be