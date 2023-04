Garry Hagger viert zaterdag zijn 60ste verjaardag met de gloednieuwe single ‘Kom Bij Mij’

Op zaterdag 29 april wordt Garry Hagger zestig, een verjaardag die hij vrijdag al viert met de lancering van zijn nieuwste single ‘Kom Bij Mij’. Na de twee succes-singles van vorig jaar ‘Alles Wat Ik Wil’ en ‘Alleen Bij Haar’ bouwt hij met zijn nieuwste single verder aan de Garry Hagger 2.0-stijl. De vitale Oost-Vlaming, die als fietsfanaat zelf ook wekelijks enkele uren geniet op zijn koersfiets, was meteen verkocht toen Udo hem de demo van ‘Kom Bij Mij’ doorstuurde. Samen met o.a. de muzikanten Wouter Van Tornhout (drummer bij o.a. Milow en Mika!), Vincent Pierins (Clouseau) en producer Patrick Hamilton (Katherine Jenkins) zat Garry in de studio voor alweer een geslaagde, mainstream Nederlandstalige popsong. “De muziek die we nu uitbrengen is ook voor een breder publiek, waarmee ik binnen het genre alle leeftijden wil aanspreken. Doorheen de jaren heb ik een repertoire opgebouwd dat veel verder gaat dan alleen maar ‘Het Allermooiste’. Tijdens mijn optredens zing ik dingen waarvan mensen zeggen: ‘Amai, durft die dat ook?’”

Als je kijkt naar foto’s van vroeger is het haast niet te geloven dat Garry Hagger, de man die meer dan dertig jaar geleden als allround-artiest in Vlaanderen doorbrak met ‘Het Allermooiste’, zaterdag zestig wordt. Terecht omschrijft hij het als ‘drie keer twintig’, want zo fris, scherp en snedig oogt de sympathieke Oost-Vlaming. “Het klopt dat ik mij nog steeds goed verzorg. Ik let op mijn voeding, en als koersfanaat-wielertoerist geniet ik van mijn frequente fietstochten. Dat jong voelen heeft ook te maken met mijn vak. Als artiest kom ik vaak op podia terecht met jonge mensen. Ze boeken mij ook regelmatig op evenementen met een jong tot jeugdig publiek, mensen die mijn ouder repertoire hebben leren kennen via YouTube. Als artiest vind ik het ook belangrijk om mee te zijn met je tijd, zonder afbreuk te doen aan het publiek dat je altijd heeft gesteund. Vorig jaar zijn we gestart met de Garry Hagger 2.0 en hebben we met ‘Alles wat ik wil’ en ‘Alleen bij haar’ twee succesvolle, Nederlandstalige mainstream popsongs uitgebracht. Die vernieuwde lijn trekken we door in de nieuwe single ‘Kom bij mij’ die aanstaande vrijdag uitkomt.”

Net als bij zijn vorige twee singles werkte Garry Hagger voor zijn nieuwste ‘Kom Bij Mij’ opnieuw samen met enkele topmuzikanten, zoals de drummer van Mika (Wouter Van Tornhout), de bassist en gitarist van Clouseau (Vincent Pierins en Tom Lodewyckx) en succesproducer Patrick Hamilton. “De reden waarom het tussen ons allemaal zo goed klikt is omdat het allemaal muzikanten en mensen zijn die graag in de studio zitten om nummers in te spelen. Met alle respect voor geprogrammeerde drums, maar die kunnen niet op tegen een live ingespeelde sessie in een studio en dat geldt voor alle instrumenten die je hoort op mijn nieuwe single. Hun inbreng geeft een immense meerwaarde.”

Garry Hagger tijdens een optreden. © PADI/HOE

Toen Garry Hagger van singer-songwriter Udo de demo kreeg van ‘Kom Bij Mij’ was hij naar eigen zeggen ook meteen verkocht: “Udo is iemand die als songschrijver zich makkelijk kan inleven in een bepaalde situatie. Alleen nog maar het onderwerp volstaat voor hem om terug te komen met een sterke tekst. Je moet maar eens kijken aan hoeveel succesvolle producties hij al heeft meegeschreven. Ook in het buitenland, waar wij geen weet van hebben. Udo is een krak, die ik al vele jaren ken. Hij blijft ook verbazen, zeker toen hij de aanstekelijke melodielijn van ‘Kom bij mij’ doorstuurde. Dat verrassingseffect hebben we behouden als je naar het eindresultaat luistert. Mijn bekende uithaal of het bombastische hebben we weggelaten en voor de muziekliefhebbers hoor je naar mijn aanvoelen in het arrangement ook de moderne Soul- en Pop-invloeden, die momenteel erg worden gesmaakt. Dat ‘eigentijdse karakter’ was ook de opdracht en kan ik niet genoeg benadrukken, zeker als je muzikaal wil mee zijn met de Camille’s, de Metejoors en Pommeliens, artiesten waar ik overigens zelf ook veel respect en bewondering voor heb. Met de muziek die wij nu uitbrengen spreken we meer dan ooit een breed publiek aan, want ook de mensen die mij al jaren volgen kunnen zich helemaal vinden in mijn muzikale koers. Dat merk ik wanneer ik ze zing tijdens mijn optredens.”

In meer dan dertig jaar heeft Garry Hagger al vaak bewezen dat hij veel meer is dan alleen maar ‘Het Allermooiste’, de hit waarmee hij begin jaren negentig doorbrak bij het grote publiek. “Tijdens mijn optredens zing ik dingen waarvan mensen zeggen: ‘Amai, durft die dat ook?’. Spontaan denk ik aan mijn Tomorrowland-medley. Heel verrassend, maar de mensen vind het geweldig. Dat zie ik aan de reacties en voor mezelf geeft dat ‘muzikaal buiten de lijntjes kleuren’ ook veel voldoening. Naast mijn bekende nummers, zoals ‘Het Allermooiste’, ‘Ik heb de hele nacht liggen dromen’, zing ik op mijn manier ook een nummer van Adele, wat bij de mensen ook weer heel wat emoties losmaakt. Als je drie keer twintig wordt is dat zeker een mijlpaal, je krijgt een nieuwe voordeur maar dat betekent zeker geen eindpunt. Integendeel. Volgende maand staat er in Tielrode, de plek waar ik vandaan kom, een groot optreden met mijn liveband op het programma. Daar kijk ik enorm naar uit, want spelen met muzikanten is ook één van de allermooiste dingen die er zijn en wat we in de toekomst nog meer willen gaan doen.” (PADI)

De nieuwe Garry Hagger-single ‘Kom Bij Mij’ verschijnt op Lumage en is vanaf vandaag (vrijdag 28 april 2023) digitaal beschikbaar.