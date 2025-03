Garry Hagger overspoeld met positieve reacties na zijn ‘My Way’-versie voor een emotionele Niels Albert in ‘Ik Vraag Het Aan’

Na zijn uitvoering van ‘My Way’ in het muziekprogramma ‘Ik Vraag Het Aan’ had Garry Hagger in no time meer dan 500 reacties op sociale media (Facebook, Instagram) en stroomden de smsjes en WhatsApp-berichtjes letterlijk binnen. Op verzoek van voormalig veldrijder en wereldkampioen Niels Albert bracht Garry een aangrijpende versie van de Frank Sinatra-klassieker.

Niels droeg die op aan zijn vader. “Ik heb mijn papa drie jaar geleden moeten afgeven. Dit was een nummer dat ik gekozen had op zijn begrafenis. Gewoon, omdat hij zijn leven geleefd heeft op zijn manier. Ook naar ons toe. Wij hadden niet zo’n fantastische band. We hadden verschillende meningen. Als ik ging trainen, waren er altijd discussies of na een wedstrijd was er altijd wel iets dat hij vond dat niet goed ging”, vertelde een openhartige Niels Albert geëmotioneerd in de zetel bij Niels Destadsbader. Frances Lefebure, Loïc Van Impe, Wim Devilder en Celine Van Ouytsel luisterden aandacht mee. “Door de slokdarmkanker zijn onze wegen op een stomme manier gescheiden. Ik heb de kans nog gehad om de laatste dagen bij hem te zijn. Ook op zijn allerlaatste dag. Ik kan het iedereen aanraden: je hebt soms ruzie met je ouders of kennissen en je denkt: ‘oh, wat een klootzak’ of ‘je wil die echt niet meer zien’. Het is pas achteraf dat je beseft: shit, waarom ben ik nu zo koppig geweest? Dat is de boodschap die ik wil meegeven: Als er zo’n mensen zijn in je leven, pak dat op en praat dat uit. Ik ben blij dat ik nog heb kunnen doen”, voegde Niels Albert er nog aan toe voor de band begon te spelen.

Zodra Garry Hagger ‘My Way’ inzette, liet Niels Albert zijn tranen de vrije loop. Het eerbetoon aan zijn papa raakte ook de andere gasten en liet Garry niet onberoerd. “Ik stond klaar om te zingen toen ik in mijn oortjes Niels zijn verhaal hoorde vertellen, maar ook de goede raad die hij meegaf. Dat raakte mij enorm. Met de fantastische band, onder leiding van Jeroen Swinnen en aangevuld met blazers, heb ik mij volledig gesmeten voor ‘My Way’. We hebben de song hier en daar wel eigen accenten gegeven. Het is een groots, krachtig nummer dat mij heel goed ligt en dat ik graag zing. Blijkbaar heeft het niet alleen Niels Albert, die me tijdens en na de uitzending nog uitgebreid is komen bedanken, geraakt. Ook heel veel kijkers thuis. Net als na mijn doortocht met ‘Het Allermooiste’ in ‘Tien om te Zien’ twee zomers geleden, ontving ik een stroom van positie reacties. Niet normaal hoeveel mensen er gisterenavond reageerden. Ik ben hiervoor heel dankbaar. Als je als artiest met de muziek die je brengt zoveel emoties losmaakt, dan is de missie meer dan geslaagd. Het was een heel fijne samenwerking. Ik ben blij dat ze mij hiervoor hebben gevraagd en dat ik dit kon doen voor Niels Albert, voor zijn vader en voor heel veel mensen die met verlies en verdriet worden geconfronteerd”, zegt Garry Hagger. (PADI)

De ‘My Way’-versie van Garry Hagger uit ‘Ik Vraag Het Aan’ kan je op YouTubeherbekijken. De complete aflevering vind je op VRT Max. Garry Hagger warmt zich op voor een goedgevuld jaar met heel veel optredens en bracht twee weken geleden zijn nieuwe single ‘Thuis Bij Jou’ uit.