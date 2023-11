Garry Hagger brengt kerstconcert in Zillebeke, met dank aan Alicia, Freya én Andreas

Alicia Vanhoeck uit Knokke, Freya Van Houtte uit Zulte én Andreas Pecceu uit Hollebeke zijn drie gedreven studenten, die voor een schoolproject iets heel speciaals uitdokteren, namelijk een kerstconcert van Garry Hagger op West-Vlaamse bodem.

Krijg je maar niet genoeg van die kerstperiode? Wil je in de december-maand niet enkel kerstballen en slingers zien, maar ook artiesten zien optreden die enkel maar de mooiste kerstliederen zingen? Indien ja, dan ben je méér dan welkom op het project van Alicia, Freya en Andreas, namelijk een kerstconcert van Garry Hagger op vrijdagavond 15 december in O.C. In’t Riet in Zillebeke. Garry brengt met zijn liveband eigen nummers, maar ook covers van bekende kerstliedjes zullen de revue passeren. Het belooft alvast een avond vol ambiance, kerstsfeer en gezelligheid te worden. En er is méér: het kerstconcert begint om 20 uur, maar één uur eerder kan je al op deze locatie terecht voor een kerstmarkt met heerlijke drankjes en hapjes. Tijdens én ook na het kerstconcert zijn er verschillende typische kerstlekkernijen te verkrijgen. Steun de jeugd, steun dit project én zing die avond mee met Garry Hagger! (PADI)

Garry Hagger komt met zijn kerstsongs naar Zillebeke. © PADI/Daniël

Mis dit concert niet en koop nu je tickets: https://www.pmlive-events.be/events/garry-hagger-kerstconcert/