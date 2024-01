‘Gala van de Gouden K’s’ in het Antwerpse Sportpaleis: een award voor onze West-Vlamingen Jensen Baert (Karrewiet), CAMILLE en Sali Haidara (#LikeMe)

‘Merci om ons allemaal te volgen en om ons verder te blijven volgen”, zei Jensen Baert, die in de categorie ‘Online kanaal van het jaar’ won met ‘Karrewiet’. De groep die ook nog bestaat uit Annabet Ampofo, Jelle Mels en Maurane Proost wonen van Cemi, Dutchtuber en Quinneaaron.

CAMILLE mocht van Bart Peeters en Gloria Monserez vooraan komen. “De Droomfabriek maakt dromen waar. Duizenden brieven kregen we, maar ook veel brieven met de vraag om CAMILLE eens te zien. Wil je hen een high five geven aub?”, vroeg Bart Peeters aan de West-Vlaamse zangeres. CAMILLE zei direct ‘ja’, maar ze was geschrokken van het aantal jongeren die present waren. Nadien mocht ze blijven staan om in de categorie ‘Held van het jaar’ de award uit te reiken aan Aaron Blommaert.

Ketnet won in de categorie ’Ketnet-programma van het jaar’. En dus vielen ook CAMILLE en Sali Haidara in de prijzen. ‘Merci’ zongen talrijke artiesten, richting #LikeMe. Wat een verrassing, wat een prachtig moment in deze show. Hoop doet leven en dus dachten we dat CAMILLE in de categorie ‘Artiest van het jaar’ naar huis zou gaan met deze award, maar helaas won ze niet en werd Pommelien Thijs winnares.

‘Karwewiet’ met o.a. Jensen Baert. © PADI

Manu Van Acker mocht de Sportpaleis-beer spelen. “Ik deed in zoveel programma’s mee, maar om hier te geraken. Amaai! Weet je wat ik daarvoor moest doen? En het is hier heel heet. Het is wel de moeite waard, want we mogen samen een beire coole award uitreiken in de categorie ‘Song van het jaar’. Zou Camille dat winnen? Helaas niet, ook in deze categorie won Pommelien Thijs met de song ‘Erop of Eronder’. Nog nooit won er iemand zoveel Gouden K’s, zoals Pommelien Thijs. Ochja, nog dit: ook geen Celine Dept in de categorie ‘Online ster van het jaar’, gewonnen door Timon Verbeeck. (PADI & Jelle)