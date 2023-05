Ga dankzij de PADI SHOW op zaterdagavond 6 mei GRATIS naar Stan Van Samang in Owla Brugge

‘Feel The Power’ op zaterdag 6 mei 2023 in Owla Brugge tijdens het concert van Stan Van Samang.

Met zijn fantastische stem brengt hij deze avond een unieke mix van Vlaamse pareltjes, zoals onder andere ‘Een Ster’ en ‘Hemel Voor Ons Twee’, afgewisseld met Engelstalige hits, zoals ‘Poison’ en ‘River of life’. Na zijn passage in ‘Liefde voor Muziek’ kwam de zangcarrière van Stan Van Samang in een stroomversnelling terecht en is hij niet meer weg te denken uit het muzikale, collectieve geheugen. In 2015 stond hij zelfs verschillende weken met maar liefst zes nummers in de Ultratop 50. Een optreden dat je dus absoluut niet mag missen. Michael Deno beter bekend van in ‘The Voice van Vlaanderen’/’Lost Frequencies’ zal het voorprogramma verzorgen.

Het is al morgen, maar wij mogen nog GRATIS TICKETS wegschenken. Het volstaat van een mailtje te sturen tegen zaterdagmiddag 6 mei naar Patrick.Depypere@skynet.be, met vermelding van onderwerp WEDSTRIJD STAN, en vermelding van naam/voornaam, woonplaats, gsm-nummer én mailadres. De winnaars krijgen op zaterdagmiddag een mail terug. (PADI)