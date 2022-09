Frimout sluit zomertour ter ere van tiende verjaardag af tijdens Isotopia in Izegem

West-Vlaamse fans van Frimout hoeven niet ver te rijden, want op vrijdag 23 september sluit Frimout met zijn liveband om 20 uur hun zomertour af tijdens Isotopia in Izegem.

Na Frimout staan ook nog Metejoor, Ilse & Verhulst op het programma. Voor Frimout is dat hun laatste optreden van de zomertour, die gebeurde ter gelegenheid van zijn tiende verjaardag. Het is ook de eerste keer deze zomer dat ze in West-Vlaanderen op het podium staan. “Dit jaar waren ‘Tien-om-te-Zien’ en ‘Zomerhit’ voor ons niet weggelegd, maar we stonden wel op talrijke keileuke festivals, zoals Paal op Stelten, Gentse Feesten, Swingin’ Hulsen… Tussendoor geraakte onze zomersingle ‘Je Hebt Het Mij Beloofd’ ook tot in Nederland, want we werden uitgenodigd bij het legendarische radiostation Veronica. Deze zomer speelden we voor het eerst in onze nieuwe formatie. Voor de laatste show van deze tour zijn we super gemotiveerd om er een spetterend afscheid van te maken”, besluit frontman Stef Willems van Frimout. (PADI)

Info:www.isotopia.be – www.frimout.be