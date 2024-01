Frimout & Manon staan met ‘Diepe Wortels’ op nummer 13 in de Vlaamse Ultratop 30: “Met zo’n grote namen voor ons voelt het aan alsof wij nu precies op 1 staan”

“We staan met ‘Diepe Wortels’ op nummer 13 in de Vlaamse Ultratop 30. Als ik zie wie er voor ons staat, dan voelt het aan alsof we op nummer 1 staan! Alle artiesten voor ons zijn zo’n bekende namen (CAMILLE, Pommelien Thijs, Bazart, Metejoor, Regi…), die vaak op tv te zien zijn én veelvuldig op de radio te horen zijn. Van mezelf kan je dat niet zeggen en dus ben ik nu al méér dan gelukkig dat ik zo hoog scoor, samen met Manon”, zegt Frimout alias Stef Willems tijdens onze ontmoeting bij MENT TV in Mariakerke (Gent).

Dit is inderdaad een heel sterke prestatie voor de Nederlandstalige band Frimout, die op 10 januari jl. na anderhalf jaar radiostilte het duet ‘Diepe Wortels’ met Manon Gögös uitbrachten. Nooit eerder kwam een single van de band hoger binnen in de officiële Ultratop lijst van populairste Vlaamse singles. De warme steun van Radio2 is daar niet vreemd aan en ook de passages op JOE en Play Nostalgie hebben de interesse bij de luisteraars aangewakkerd. Zo werd ‘Diepe Wortels’ op 24 januari jl. meer dan 300 keer geshazamd, niet toevallig op de dag dat Sven en Anke de single in hun ochtendshow op JOE draaiden.

Dat een onafhankelijke artiest zich op zo’n mooie plaats weet te nestelen tussen de hits van de platenlabels is geen evidentie, weet ook frontman Stef Willems: “Heel de band staat versteld dat we zo hoog binnenkomen in de charts tussen al dat jong geweld. We hadden al een keigoed gevoel bij ‘Diepe Wortels’ toen we de studio uitkwamen en het doet heel veel deugd om te zien dat de single nu op zoveel radiostations zo warm onthaald wordt. Stiekem hoopten we vanaf het begin op een hitje, wie weet wordt die droom nu waar”.

Manon Gögös die in een vorig leven de allereerste zangeres van Portland was vult aan: “Het is fijn om te horen dat mensen aangenaam verrast zijn om mij in het Nederlands te horen zingen. Best opmerkelijk want ‘Diepe Wortels’ is mijn eerste zangervaring in mijn moedertaal. Dat de single zo goed onthaald wordt doet mij plezier, maar ik gun het vooral de mannen van Frimout die er veel werk in hebben gestoken om de song zo mooi af te werken”. Ook bij onze Noorderburen kunnen ze ‘Diepe Wortels’ wel smaken. Omroep Gelderland, één van de grootste lokale zenders in Nederland, heeft de single toegevoegd aan hun playlist en Soundz Radio is fan van Manon’s lichthese stem die in deze sfeervolle pop ballad fantastisch mooi blendt met de stem van Frimout frontman Stef Willems. ‘Diepe Wortels’ gaat over hoe onder een moeilijke relatie toch een onverwoestbare liefde kan schuilgaan.

© Ymke Dirikx

Frimout 2.0: van onder de vleugels van producer Steve Willaert

Bijna 10 jaar lang werkte Frimout voor al hun producties nauw samen met Steve Willaert, die onlangs nog werd geëerd voor een ‘Leven vol Muziek’ op de Radio2 Eregalerij. Die vriendschap blijft overeind, maar de band komt nu voor het eerst van onder zijn vleugels uit. Pieter Schrevens, ooit derde op Humo’s Rock Rally met zijn band Five Days en ook kind aan huis als muzikant in de ochtendshow van StuBru, nam deze keer de productie voor zijn rekening. Hij schreef ‘Diepe wortels’ samen met Stef Willems. Technieker van dienst was de jonge beloftevolle Nederlander Paul Van de Geijn die mee aan de knoppen zat voor hits van Van Velzen, Miss Montreal en Guus Meeuwis. Stef Willems: “De voorbije 2 jaar waren vooral een muzikale zoektocht. Er waren enkele muzikantenwissels in de band en we zijn op zoek gegaan naar een nieuwe producer. Ik ben ongelooflijk trots dat onze nieuwe single ‘Diepe Wortels’ meteen een volwassen eigentijds geluid laat horen dat tegelijk toch heel herkenbaar en catchy is. Toen ik de demoversie afwerkte met Pieter Schrevens was het duidelijk dat de song nog beter tot zijn recht zou komen in duetvorm. De zoektocht naar de perfecte match leidde ons via onze gitarist Steven Hellemans naar Manon Gögös. Zij heeft een stem waar je na één zin al verliefd op wordt en haar medewerking heeft de song naar een hoger niveau getild. Frimout 2.0 is bij deze helemaal vertrokken”. Dat klopt én precies heel goed vertrokken! (PADI)

Zondag is Stef twee uur lang centrale gast op Ment TV in ‘De Tijdlijn’ met Herbert Verhaeghe – De single ‘Diepe Wortels’ is te downloaden via de grote streamingplatforms.