Frimout knalt de zomer in met ‘Je Hebt Het Mij Beloofd’

De Nederlandstalige band Frimout knalt deze zomer feestelijk in met hun nieuwe single ‘Je Hebt Het Mij Beloofd’. Deze Nederlandstalige bewerking van ‘Tell Me It’s Not Over’ van de Britse band Starsailor laat een band horen met tonnen energie die staat te popelen om de zomerpodia te veroveren.

Stilstaan is daarbij geen optie. Frontman Stef Willems nam de vertaling op zich en de band zette de song helemaal naar hun hand. Het resultaat is een energieke poprocksong die uitnodigt om de volumeknop nét iets te hard te zetten. Stef Willems: ‘Dit voorjaar toonden we voor onze tiende verjaardag met ‘De overkant’ onze meest intimistische kant. Voor ons feestjaar wilden we met onze zomersingle echt vlammen. Zowel in de studio als op het podium proberen we altijd onze belofte waar te maken dat je op onze muziek uit de bol mag gaan. De vertaling van ‘Tell Me It’s Not Over’ waar ik een geheel eigen twist aan de originele tekst gaf, kostte me weinig moeite. Ik ben vooral blij dat we de song ook muzikaal naar onze hand hebben weten zetten, waardoor het eigenlijk klinkt als een nummer dat we zelf hebben geschreven.” De song kwam uit op 27 mei of de dag dat frontman Stef Willems 41 kaarsjes mocht uitblazen. (PADI)

De single is digitaal te downloaden via alle streamingplatforms.