Frimout in duet met Manon voor nieuwe single ‘Diepe Wortels’

De Nederlandstalige band Frimout komt na anderhalf jaar radiostilte terug boven water met het duet ‘Diepe Wortels’.

De zangeres die je hoort is Manon Gögös, mede-oprichtster en allereerste zangeres van Portland. Ze speelde daarnaast jarenlang in de band van theatermaker en songwriter Jaouad. Haar lichthese stem blendt in deze sfeervolle popballade fantastisch mooi met die van Frimout frontman Stef Willems. ‘Diepe Wortels’ gaat over hoe onder een moeilijke relatie toch een onverwoestbare liefde kan schuilgaan.

Bijna 10 jaar lang werkte Frimout voor al hun producties nauw samen met Steve Willaert, die onlangs nog geëerd werd voor ‘Een Leven Vol Muziek’ op de Radio2 Eregalerij. Die vriendschap blijft overeind, maar de band komt nu voor het eerst van onder zijn vleugels uit. Pieter Schrevens, ooit derde op Humo’s Rock Rally met zijn band Five Days en ook kind aan huis als muzikant in de ochtendshow van StuBru, nam deze keer de productie voor zijn rekening. Hij schreef ‘Diepe wortels’ samen met Stef Willems.Technieker van dienst was de jonge beloftevolle Nederlander Paul Van de Geijn die mee aan de knoppen zat voor hits van Van Velzen, Miss Montreal en Guus Meeuwis. Stef Willems: “De voorbije 2 jaar waren vooral een muzikale zoektocht. Er waren enkele muzikantenwissels in de band en we zijn op zoek gegaan naar een nieuwe producer. Ik ben ongelooflijk trots dat onze nieuwe single ‘Diepe Wortels’ meteen een volwassen eigentijds geluid laat horen dat tegelijk toch heel herkenbaar en catchy is. Toen ik de demoversie van de song afwerkte met Pieter Schrevens was het duidelijk dat de song nog beter tot zijn recht zou komen in duetvorm. De zoektocht naar de perfecte match leidde ons via onze gitarist Steven Hellemans naar Manon Gögös. Zij heeft een stem waar je na één zin al verliefd op wordt en haar medewerking heeft de song naar een hoger niveau getild. Frimout 2.0 is bij deze helemaal vertrokken”. (PADI)

De single ‘Diepe Wortels’ kan je downloaden op alle grote streamingplatforms.