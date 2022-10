Frimout bezingt de ware liefde in ‘De vrouw van mijn leven’

Na een flitsende zomertour doorheen heel Vlaanderen komt de vijfkoppige Nederlandstalige band Frimout dit najaar naar buiten met een song die de ware liefde bezingt.

‘De vrouw van mijn leven’ is een feelgood poprocksingle, met een refrein dat zich na één luisterbeurt moeiteloos enkele dagen in het hoofd van de luisteraar schuilhoudt. Frontman Stef Willems schreef het lied samen met songsmid Jan De Campenaere. Producer Steve Willaert zorgt zoals steeds voor de smaakvolle productie. Stef Willems: ‘De juiste partner vinden, verloopt niet voor iedereen van een leien dakje. Het zorgt vaak ook voor teleurstellingen als je pakweg op je 30ste nog niet de ideale vrouw gevonden hebt, terwijl al je vrienden zich al gesetteld lijken te hebben. Soms heeft Cupido wat meer tijd nodig om de pijlen de juiste richting uit te schieten. Dat was het uitgangspunt voor ‘De vrouw van mijn leven’. Ik ben er zeker van dat veel mensen zich in de tekst en de song zullen herkennen.’ (PADI)

www.frimout-band.be