Freek Vanrooy uit Hoegaarden eert wijlen Sander Deroo uit Poperinge met nieuwe release ‘Verboden Taal’

Op 25 april 2023 zal het zeven jaar geleden zijn dat singer-songwriter Sander Deroo uit Poperinge op een spijtige manier om het leven kwam.

Eric De Clercq van Pure Entertainment uit Roeselare, die samen met Sander zijn producties deed, heeft nog heel wat nummers liggen die Sander schreef en amper het daglicht hebben gezien, maar daar komt nu verandering in. Eric was al een tijdje op zoek naar iemand die de nummers van Sander kon brengen met evenveel passie, maar dan op zijn eigen manier. Toen hij verleden jaar plots Freek Vanrooy zag op VTM als ‘De Vlaamse Zanger’ in het programma ‘I Can See Your Voice’ belde Eric onmiddellijk naar Freek. De plannen werden gesmeed en intussen bracht Freek met ‘Verboden Taal’ een tweede nummer op de markt uit het repertoire van Sander Deroo. Het eerste nummer ‘Buitenkracht’ werd lokaal heel erg goed onthaalt en bereikte de nationale hitlijsten in België en Nederland. Hopelijk doet ‘Verboden Taal’ het even goed en wie weet komt het ooit nog tot een album van al die nummers. (PADI)

