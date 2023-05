Freek Vanrooy pakt uit met hitgevoelige poprocksong ‘Hemel Op Aarde’ als nieuwe zomersingle

Afgelopen jaar nam Freek Vanrooy uit Hoegaarden deel aan “I Can See Your Voice” op VTM. Dat bracht hem geen windeieren op, want sindsdien staat zijn agenda vol.

Ook zijn singels doen het heel goed op de Vlaamse en Nederlandse zenders. Na ‘Buitenkracht’ en ‘Verboden Taal’ komt nu ‘Hemel Op Aarde’ uit. Voor de derde keer op rij trok Freek Vanrooy naar de RCP studio’s in Roeselare om zijn singel op te nemen. Het werd deze keer een stevig rocknummer, iets wat een podiumbeest als Freek op het lijf is geschreven.

De productie lag in handen van Eric De Clercq uit Roeselare. Het nummer komt uit op het Pure Entertainment Label. Vanaf vandaag is dit nummer verkrijgbaar op alle digitale platforms. (PADI)