Free Souffriau en Lotte Stevens spelen nu mee in 40-45 in Puurs

Op donderdagavond 2 juni ging de laatste reeks voorstellingen van de spektakel-musical 40-45 van start in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Voor deze allerlaatste speelreeks werden de actrices Free Souffriau en Lotte Stevens aangetrokken om respectievelijk de rol van Sarah en Marie te vertolken. Free Souffriau hoeft als leading lady van de Vlaamse musical geen verdere introductie maar. Lotte Stevens kennen we dan weer als de nieuwe actrice, die in het superheldenpak van Mega Mindy mag kruipen.

Na afloop werden Free Souffriau en Lotte Stevens natuurlijk in de bloemetjes gezet.

Hoelang weten jullie al dat jullie mogen meespelen?

Free: “Nog niet zo lang, enkele maanden of zelf nog minder lang.”

Werd jezelf gevraagd of gaf je ooit een tip?

Free: “Ik liet wel ooit eens vallen dat ik Sarah een mooie rol vond en dat ik dus wel graag zou meespelen. Ze wisten het dus al. Of die productie voor ons nieuw is? Helemaal niet. Zowel Lotte als ik zagen de productie 40-45 wel al eens. ‘t Is dus niet nieuw voor ons.”

© PADI/Christophe

Hebben jullie een moeilijke rol?

Sarah: “Het is voor mezelf een heel andere rol dan de rol die ik net ervoor speelde in Daens. Maar in iedere rol moet je je eigen persoon zoeken en als dat lukt, is zoiets spelen toch niet zo moeilijk.”

Geschrokken dat er zoveel komt bij kijken?

Beiden: “Och, dat is voor ons niet nieuw. We weten al wat er allemaal bij zo’n productie komt kijken.”

Raakt het verhaal jullie?

Beiden: “Ja!”

Free: “Ik speelde het nog niet zo vaak. Het komt wel iedere keer goed binnen.” (PADI & Flore)

www.40-45.live