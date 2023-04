Frans Bauer & Sieneke komen optreden in in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke én in Kursaal Oostende

Op zondag 23 juli staan Frans Bauer en Sieneke – begeleid door de Holland Showband – met hun optreden “’n Avond Met Jou” in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Met hetzelfde programma zijn beide Nederlandse artiesten ook present op zondag 19 november in Kursaal Oostende. Tussenin houden ze nog even halt in Hasselt. Vorig jaar stond Frans al eens op het podium met Sieneke tijdens zijn tour doorheen Vlaanderen. Toen ze een medley van duetten brachten, waren de reacties heel lovend. Ze maakten de belofte om samen iets uit te brengen. Dit deden ze al met de singles ‘Vaya Con Dios’ en ‘Een Nacht Met Jou’. Op 21 april komt hun duettenalbum uit.

Frans & Sieneke kwamen naar Vlaanderen om promo te voeren voor hun optredens op Vlaamse bodem en om ook al even te praten over hun nieuw gezamenlijk muzikaal project. Momenteel toeren ze met hun show “’n Avond Met Jou” in Nederland én daar loopt het storm voor tickets. Vlaanderen volgt vast en zeker, want Frans Bauer is hier enorm populair én ook Sieneke wist hier al veel harten te veroveren toen ze vorig jaar samen met Frans op het podium stond in Vlaanderen. Wij installeerden ons aan tafel voor een babbel.

Hoe leerden jullie elkaar kennen?

Sieneke: “Wij kennen elkaar eigenlijk al heel erg lang. Dertien jaar geleden deed ik mee aan de voorrondes van het Eurovisiesongfestival. Frans deed daar ook aan mee met een groep en daar leerden wij elkaar kennen. In de voorbije jaren zagen we elkaar vaak tijdens allerlei optredens. Zo’n 2,5 jaar geleden vroeg Frans aan mij of ik mee wou als gastartiest in zijn theatertour. Toen zongen we voor het eerst samen. Zo ontstond die samenwerking en meteen ook de start van een nieuw muzikaal project.”

Frans: “Jaren geleden toen ik een duet had met Marianne Weber en we waren onderweg naar een TV-opname liet Marianne mij een liedje horen van een meisje. En dat meisje zong geweldig het échte levenslied. Ik vroeg wie is dat meisje en ze zei dat is Sieneke. Toen was ze nog maar een jaar of 15/16. De jaren gingen voorbij en dan kwamen inderdaad de voorrondes van het Eurovisiesongfestival waarin artiesten werden gevraagd om mensen te begeleiden om naar dit liedjesfestival te gaan. In mijn geval was dat het groepje LOEKZ en die mochten allemaal een nummer zingen van wijlen Pierre Kartner. Hij had een nummer geschreven ‘Sha La Lie Sha La La’. Wij deden daar onze eigen invulling mee met onze drie meiden. Sieneke en Marianne Weber hadden hun invulling eraan gegeven. Zij gaven er een volkse tint aan, een echt levenslied. Ik zat daar met mijn groepje en die avond was ik getuige van de start van haar carrière. Ondertussen zijn we zo’n veertien jaar verder. Honderden optredens verder heeft ze Nederland vertegenwoordigd, maar vertegenwoordigde ze ook het levenslied op een geweldige manier. Een niet te evenaren manier vind ik zoals zij dat alleen maar kan. Ik denk niet dat er op dit moment een vrouwelijke artieste is die het zo kan vertegenwoordigen zoals Sieneke dat doet. Toen vroeg ik haar voor een theatertour. Toen we dan samen zongen, reageerde de zaal zo emotioneel. Dat resulteerde dat we de studio in trokken en duetten opnamen, waaronder ons eerste duet ‘Vaya Con Dios’ wat de afgelopen maanden een eigen leven is gaan leiden en een song die zelfs door mensen wordt gebruikt als afscheidslied. Dat was de voorbode voor een theatertour samen. Het is ook iets wat al heel lang op mijn verlanglijstje stond. Ik mocht al heel wat dingen doen in mijn carrière: van Sportpaleis tot Duitsland, maar ik heb nog nooit echt een duettenconcert gegeven. Dat gaan we nu doen.”

Frans Bauer en Sieneke toen ze vorig jaar samen optraden in Kursaal Oostende. © PADI/Daniël

Klikt het inderdaad zo goed tussen jullie omdat jullie samen dat levenslied brengen? Is het daarom dat jullie zo’n goede band hebben?

Frans: “Er zijn wel meerdere dingen die daarrond spelen. Natuurlijk het muzikaal vlak, maar we hebben ook dezelfde achtergrond. Ik ben geboren in een woonwagen. Sieneke ook. Dat schept al een band.”

Sieneke: “Dat schept inderdaad een band. We hebben dezelfde roots. We hoeven elkaar alleen maar aan te kijken en we weten al wat we bedoelen, wat we willen zeggen en dat heeft veel te maken met onze identieke achtergrond en opvoeding.”

Moest je aan uw vrouw de goedkeuring vragen om samen op tour te gaan met een andere vrouw?

Frans: “Dan had ik dat al 50 keer moeten doen in mijn carrière (lacht). In de loop der jaren heb ik wel wat leuke duetten uitgebracht met vrouwen. Het is gewoon heel leuk dat je samen op podium staat en samen het levenslied zingt. Het is voor mij ook iets wat nieuw is die duettentour. Normaal sta ik alleen op het podium, nu deel ik het podium samen met Sieneke.”

Je sprak over acht duetten. Dat is wel een beetje kort om een volledig programma te vullen. Brengen jullie nog enkel apart eigen hits?

Frans: “Nee, het is echt een concert, een Las Vegas-show met alles erop en eraan. Natuurlijk met ook onze nieuwe liedjes, maar ook heel verrassende duetten. Ook zullen we solo liedjes brengen, maar uiteraard afgestemd op deze show. We zingen ook verrassende liedjes. We gaan zelfs op een bepaald moment in een andere stijl zingen. Daar kan ik nog niet te veel over zeggen, maar het is natuurlijk wel allemaal gericht op het duet gebeuren. “

Sieneke © PADI/Daniël

Een show van anderhalf uur?

Sieneke: “Och, ik denk 2 tot zelfs 2,5 uur.”

Frans: “Dan heb je natuurlijk ook de liedjes zoals het Nederlands levenslied, zoals ‘Heb Je Even Voor Mij’ dat niet mag ontbreken.”

Hoe gelukkig ben je met die samenwerking?

Sieneke: “Heel gelukkig! Heel blij, maar het klikt ook gewoon heel goed tussen ons. We hebben altijd lol. Als we een hele dag op pad moeten gaan en we hebben het niet gezellig.. Ja dan doe je het maar omdat het moét. Maar wij hebben er heel veel zin in. We hebben heel veel lol samen en dat maakt het juist zo leuk.”

Frans: “En we zijn allebei gedreven om onze fans iets bijzonders te laten meemaken. Dit is een samenwerking wat je niet elk jaar kan doen, want we hebben allebei onze eigen solo-carrières, maar om dit een keer samen te doen willen we onze fans iets bijzonders geven. Dat is onze motivatie waar we afgelopen maanden druk zijn mee te werk gegaan.”

Frans Bauer © PADI/Daniël

Wat prijkt er nog allemaal op het nieuwe duettenalbum?

Frans: “We hebben natuurlijk ook nieuwe sololiedjes. Het is echt een volwaardig album met heel leuke en bijzondere liedjes. Op Spotify vind je al een voorproefje van enkele liedjes terug, die we hebben uitgebracht. Dat is voor de fans die al willen oefenen voor onze theatertour. Die kunnen vanaf vandaag al een paar liedjes horen, maar op vrijdag 21 april komt het album uit.

Jullie komen in juli naar Middelkerke voor een groot concert in de zomermaand. Jullie komen ook terug naar Oostende. Frans je bent al vaak in West-Vlaanderen geweest. Hoe kijk je er naar uit dat je terug komt?

Frans: “Voor mij voelt het altijd als een beetje thuiskomen, maar deze keer is wel erg bijzonder want het is toch ook voor mij een uniek concert. Het is voor mijn allereerste duettenshow en ik vind het heel leuk om dat aan mijn Vlaamse fans te laten zien en ze kennis te laten maken met zo’n duetten concert. En wat ik ook heb gemerkt is dat mijn Vlaamse fans Sieneke omarmen en dat vind ik heel erg mooi!” (PADI)

