Frans Bauer in Concertgebouw Brugge: “Die kneep in m’n poep!”

“Iedereen die hier aanwezig was of toch ruim 1.000 mensen zullen nooit vergeten wat er hier is gebeurd: ik kreeg net een kneep in m’n poep. Hoe moet ik dat thuis uitleggen”, lacht Frans Bauer naar het publiek, nadat ‘Een zanger uit België’ én ‘De John Travolta van de dans’ een hele tijd gek stonden te doen op het podium en door organisator Willy Moeyaert naar de zijkant werden verwijderd.

Toen Frans Bauer al een heel einde na de pauze begon aan zijn nummer ‘Hé lekker ding’ kwam plots één iemand op het podium staan, die begon mee te dansen en die constant dichtbij Frans wilde staan. Frans had daar geen problemen mee, maar hij wist niet dat het dezelfde persoon was die al vanaf de start van zijn optreden op de heupen werkte van heel wat mensen die rond hem zaten in de zaal. Nouja zaten, hij stond zodanig veel recht, waardoor het publiek achter hem niets zag en hem dat ook duidelijk maakte, maar die persoon luisterde niet.

En nog een moment van ‘eeuwige roem’… © PADI/Petra

Na nog wat gerstenat tijdens de pauze vond de man uit Brugge dat hij nog beter kon dansen dan ervoor, zodat hij ook eens zijn talent wilde tonen toen Frans ‘Hé lekker ding’ zong. In ’t begin vonden Frans en ook het publiek dat wel leuk, maar even later was dat minder leuk, want zijn kameraad kwam er ook bij.

Dan was het al minder leuk toen Willy van Concertevents hen naar de zijkant dreef. © PADI/Petra

Het bleef blijkbaar niet bij een stevige omhelzing, want nadat beide heren door organisator Willy Moeyaert van Concertevents van het podium werden verdreven, zei Frans tegen het publiek. “Die kneep in m’n poep, zeg’. Dat maakte ik nog nooit mee. Dat zal een blauwe plek op m’n poep zijn. Die laatste show van die tournee zal ik niet vlug vergeten én jullie ook niet”, lachte Frans, waarna hij verder ging met zijn optreden en daarna met zijn bisnummers. Intussen was de ene persoon al terug op het podium geraakt. Hoeveel moeite hij echter ook deed, we denken niet dat Frans hem zal aannemen om te komen dansen tijdens zijn optredens. (PADI)

Wat was het leuk… © PADI/Petra