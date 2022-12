Frans Bauer concerteert in 2023 met Sieneke in Middelkerke, Oostende én Hasselt

Toen Frans Bauer tijdens zijn recentste theatertournee een medley van duetten bracht met collega Sieneke, waren de reacties van het publiek unaniem lovend. Frans en Sieneke maakten meteen de belofte aan elkaar om de magie van hun gemeenschappelijke stemmen te vereeuwigen. Inmiddels zijn er 8 nieuwe duetten klaar, verschijnt er van Frans & Sieneke binnenkort een duettenalbum en gaat het duo in 2023 met ‘’n Avond met jou’ op theatertournee langs de mooiste zalen van Nederland en België. Tijdens ‘’n Avond met jou’ slepen Frans & Sieneke, begeleid door de Holland Showband, het publiek mee in hun heerlijke duetten, maar ze laten je ook meezingen met hun bekendste solonummers en enkele muzikale verrassingen. Op zondag 23 juli 2023 kan je in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke terecht voor ‘’n Avond met jou’ van Frans & Sieneke. Op vrijdag 13 oktober 2023 staat het duo in het CC Hasselt en op zondag 19 november 2023 sluiten ze het Belgische luik van hun tournee af in Kursaal Oostende.

Frans Bauer was al succesvol in de Lage Landen toen zijn carrière nog eens in een stroomversnelling terechtkwam op het moment dat hij met Marianne Weber het podium deelde. Het duo stond drie weken op #1 in de albumlijsten, scoorde met de single ‘De Regenboog’ ook nog eens een dikke hit en ongeveer heel Nederland en België was fan van het gouden gelegenheidsduo. Aan die mooie, gouden tijden komt er mogelijk een vervolg, want Frans Bauer brengt volgend jaar samen met de populaire artieste Sieneke weer een duettenalbum uit. Sterker nog, Frans & Sieneke koppelen er zelfs een gloednieuwe theatertournee in Nederland en België aan. Voor deze bijzondere gelegenheid hernieuwde Frans Bauer de samenwerking met succesproducer Emile Hartkamp, die met zijn team ook achter de knoppen zat toen Frans Bauer gigantische successen scoorde met o.a. Marianne Weber.

Sieneke werd bij het grote publiek bekend toen ze in 2010 Nederland vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival in Oslo met het nummer ‘Ik ben verliefd’ (Sha-la-lie)’, een compositie van de onlangs overleden Pierre Kartner (Vader Abraham). Tijdens Frans Bauer z’n laatste theatertournee was Sieneke de opgemerkte gastartieste. Avond na avond kregen ze een staande ovatie na de schitterende duettenmedley die ze brachten. Door de overweldigende reacties van het publiek, brengt het duo volgend jaar samen een nieuw duettenalbum uit en gaan ze op theatertournee langs de mooiste zalen in Nederland en België.

Frans en Sieneke © PADI/Daniël

‘n Avond met jou’ van Frans (Bauer) & Sieneke wordt een topavond, waarbij ze het publiek meeslepen in hun prachtige duetten, maar ook vrolijk laten meezingen met hun bekendste solonummers. Als twee lievelingen van de Nederlandstalige muziek op tour gaan in de Lage Landen, begeleid door de onnavolgbare Holland Showband, dan weet je dat je deze concerten niet mag missen. Op zondag 23 juli 2023 staan Frans & Sieneke in de Proximus Pop-Up Arena Middelkerke. Op vrijdag 13 oktober 2023 spelen ze in CC Hasselt en het derde en laatste Belgische ’n Avond met jou’-concert vindt op zondag 19 november 2023 plaats in Kursaal Oostende. (PADI)

Tickets: www.ticketkopen.eu