Frans Bauer brengt een kwarteeuw hits, spektakel, anekdotes en een gulle lach tijdens concerten in ook Brugge en Oostende

Met zijn nieuwe theatertournee komt de Nederlandse artiest Frans Bauer niet enkel naar Kursaal Oostende (10 juni) en naar Concertgebouw Brugge (1 juli), maar ook naar Stadsschouwburg Antwerpen (3 juni) en Trixxo Theater Hasselt (12 juni).

Ongelofelijk maar waar, het is al meer dan 25 jaar geleden dat een piepjonge Frans Bauer aan zijn eerste theatertournee begon. Frans moest er door de gekende omstandigheden langer op wachten dan oorspronkelijk gepland, maar eindelijk mag hij aan zijn nieuwe tocht langs de mooiste podia van Nederland en Vlaanderen beginnen. Het optreden zit hem dan ook in het bloed en daar mag iedereen van meegenieten. Onder begeleiding van zijn vaste orkest de Holland Show Band belooft het weer een oergezellige Frans Bauer-avond te worden. Een avond vol lekkere Hollandse hits, spektakel en natuurlijk die gekende gulle lach van Frans. En ben je ook benieuwd naar de laatste anekdotes uit het leven van de Bauers? Dan is dit je kans! “Ik kijk hier al zolang naar uit”, zegt de immer enthousiaste Frans Bauer. “Lekker ouderwets knallen en de mensen een leuke avond bezorgen. Eéntje die hen even alle narigheid doet vergeten. Daar doen we het voor. Ik heb mijn vele Vlaamse fans veel te lang niet mogen zien, maar dat gaan we meer dan goed maken. Zeg hen maar dat de ‘goesting’ groot is bij Franske”, besluit hij met een brede glimlach. (PADI)

Frans Bauer Live in Concert: 3 juni (Stadsschouwburg Antwerpen), 12 juni (Trixxo Theater Hasselt), 10 juni (Kursaal Oostende), 1 juli (Concertgebouw Brugge). Info en tickets: www.ticketkopen.be, 070 345 345 (max. 0,3 euro/min), ticketmaster.be, www.concertevents.be