Frank Van Erum begint op zaterdag 2 april met derde seizoen ‘Zeg dat het niet waar is’ op MENT TV

Vanaf zaterdag 2 april presenteert Frank Van Erum het derde seizoen van ‘Zeg dat het niet waar is’ op MENT TV. Dit programma is dertien weken lang te zien op zaterdag om 21 uur en ook op zondag om 17 uur.

“Het begon in de lockdown op mijn Facebook als een soort livestream. Twee bv’s vertellen twee verhalen. Zijn die verhalen waar of niet? We stellen dan vragen met de andere kandidaat om zo te vernemen of het al dan niet waar is wat er wordt gezegd. Ik was al enkele keren voor een programma bij MENT TV. Ik sprak er eens over met Marc, die het bekeek op mijn Facebook. Hij was er direct enthousiast over en zo zijn we gestart. Dit jaar doen we een dertiental afleveringen. Iedere uitzending duurt het programma 40 minuten.”

Frank is een heel bezige bij. Sinds vijf jaar heeft hij ook zijn theater aan huis in de Rotahoeve. “Eén van de stallen van onze hoeve verbouwden we tot en theaterzaal. Er komen grote namen spelen of artiesten zingen, zoals Alex Agnew, Johan Verminnen… Ik heb ook al jaren een gezelschap voor jongeren waarin sociale thema’s aan bod komen, zoals sexting, pesten, diversiteit… Voor corona zat ik aan 220 voorstellingen per jaar. Daarnaast doe ik in de komende zomervakantie mee met ‘Jubilee aan Zee’ in Het Witte Paard in Blankenberge. Ook dan staan er een 26 shows op het programma. Ik weet dus zeker en vast wat te doen.” (PADI)

Zondag 20 maart praat Frank Van Erum tussen 10 en 12 uur over zijn nieuw MENT-programma én al zijn andere plannen in het programma van Herbert op MENT TV.