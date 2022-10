Frank Valentino zingt ‘Best Of Crooners’ én heeft nog veel muzikale plannen

Frank Valentino uit Oostkamp vierde net zijn 65ste verjaardag. Hij zit al 41 jaar in de business. Frank begon te rekenen vanaf de Baccarabeker in Middelkerke en dat was midden de jaren tachtig. “Al de rest ervoor noem ik de prehistorie. Ik ging immers al vanaf m’n veertien jaar op de baan met orkesten”, vertelt hij. Frank bracht een nieuw album ‘Best Of Crooners’ uit met songs van bekende internationale artiesten.

“Mijn Engelstalig nieuw album ‘Best Of Crooners’ is het eerste van een reeks. Mijn vroegere platenbaas Christoff Wybouw van platenfirma Onadisk in Brugge ligt aan de basis van dit album. Christoff had veel materiaal in zijn bezit. Ik breng songs van o.a. Engelbert Humperdinck, Tom Jones, enz. Er staan ook nieuwe liedjes op. De eerste song staat nu al op de socials, maar we brengen ook een fysiek exemplaar uit. Mijn nieuw album telt 13 songs of 43 minuten muziekplezier. Met deze cd keer ik terug naar m’n roots. Inderdaad, ik trad op tijdens de Baccarabeker in Middelkerke met een Engelstalig repertoire. Ik ging ook op de baan met de Freddy Sunder Bigband. Dat duurde tot ‘Tien-om-te-Zien’ begon, want daarna zong ik niet enkel meer in het Engels maar ook in mijn eigen moedertaal.”

Frank Valentino: “Normaal brengen we meerdere van dergelijke crooners-cd’s uit.” © PADI/Daniël

Volgens Frank staat er nu bewust geen I naast ‘Best Of Crooners’. “Christoff is van plan om meerdere cd’s in die reeks uit te brengen. Ooit bracht ik echter een album ‘Hits & Evergreens Volume I’ uit. Dat stond erop, maar er kwam nooit een tweede exemplaar uit. Vandaar dat we nu toch wat voorzichtiger zijn”, lacht Frank. “Christoff kent echter zijn weg op internationaal vlak. Hij is wereldwijd met muziek bezig. Ooit stond ik met ‘Stand By Me’ op nummer 3 in ‘Tien-om-te-Zien’ en op 12 in de Super 50. Dat liedje staat echter ook op heel wat compilatie-cd’s in het buitenland. Ik sta zelfs op een cd tussen George Michael. Christoff heeft een heel goede neus om liedjes te promoten én te verkopen. Ik vertrouw hem blindelings”.

Frank kijkt uit naar een druk muzikaal najaar. “En dat op 65-jarige leeftijd. Zwijg, ik mag niet aan m’n leeftijd denken”, zucht hij. “Door corona maakte ik ook twee rotjaren mee, maar de organisatoren zijn me toch niet vergeten. Weet je, toen ik 40 jaar werd, had ik het moeilijk. Toen ik 50 werd, vond ik dat nog erger. Dan volgde die 60 en nu staat er al 65 jaar op de teller. Ik mag er niet aan denken, alhoewel ik ook dankbaar ben dat ik ouder mag worden én dat ik eveneens nog altijd gezond blijf. Zolang het mogelijk is, blijf ik optreden en me op het podium amuseren. Trouwens, ik ben ook nog bezig aan een Nederlandstalig ” (PADI)

De cd ‘Best Of Crooners’ is digitaal te downloaden via alle grote streamingsplatforms. Frank kan je op zondag 2 oktober tussen 10 en 12 uur zien in het programma ‘Herbert’ op MENT TV.